Strelci Mladosti iz Inđije drugoplasirani na Kupu Srbije

Subotički Spartak je osvojio Kup Srbije serijskom vazdušnom puškom u Pančevu, koje je po tradiciji bilo domaćin učesnicima finalnog takmičenja, dok je drugo mesto zauzela ekipa Mladosti iz Inđije.

U Kupu Srbije učestvuju šestočlane ekipe (pionirka, pionir, juniorka, junior, seniorka i senior). Strelci pionirskog uzrasta gađaju po 20, a ostali po 40 hitaca.

Subotičani su skupili 1.798 krugova, 24 više od drugoplasirane inđijske Mladosti i posle dve godine se vratili na tron.

Treći je bio domaćin, tim Pančeva 1813, pobednik Kupa u prethodne dve sezone. Na četvrto mesto plasirao se Vrbas, a na peto SFS Borac iz Paraćina.

Izvor: Streljački savez Srbije

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