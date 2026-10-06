Drugi „Sloboda kup“ okupio preko 500 mladih fudbalera

Drugi Sloboda kup u Donjem Tovarniku okupio je 42 fudbalske ekipe dečaka i devojčica iz 15 naselja, odnosno iz 15 škola fudbala, iz Šapca, Sremske Mitrovice, Šida, Inđije, Rume, Iriga, Vrdnika, Osečine, Mionice, Obrenovca, Šimanovaca, Pećinaca, Deča, Brestača i Donjeg Tovarnika.
Kup je odigran krajem septembra, igralo se po uzrastima od 2014. Do 2019. godišta, a domaćin Kupa, Škola fudbala FK “Sloboda” imala je ekipe u svim uzrastima.
Jedan od organizatora i trenera tovarničke škole fudbala, Miroslav Veselinović, ocenio je da je Sloboda kup dečji festival fudbala, jedan od najvećih u Sremu, a možda i šire.
-Ideja je da se deca pre svega igraju i druže, da se okupe u što većem broju i da se dobro provedu baveći sportom. Iako je rezultat u drugom planu, vidljivo je da su ekipe izuzetno takmičarski nastrojene, posebno kada dođe do završnice turnira i kada svi žele pobedu. Novi teren na fudbalskom stadionu u Donjem Tovarniku, na kakvom do sada nisu imali priliku da igraju dao im je samo dodatni podsticaj. Za nas kao organizatore je najvažnije da su deca, roditelji i publika zadovoljni i da nije bilo povreda tokom turnira – izjavio je Veselinović.
Deca iz škola fudbala sa teritorije pećinačke opštine pokazala su veliko zalaganje i zavidnu fudbalsku veštinu osvojivši dva prva mesta, četiri druga i dva treća mesta. Prva mesta su osvojili ŠK Sloboda generacija 2014 (plavi tim) i ŠK Donji Srem generacija 2019.
Plasman prvi dan:
Generacija 2015
1 . RADNIČKI SM
2 . SLOBODA Beli
3 . JEDNOTA ŠID
4 . DONjI SREM PEĆINCI
Pojedinačna priznanja u ovoj kategoriji:
Najbolji golman: Veljko Petrović – Jednota
Najbolji strelac: Adrijan Koldžić – Sloboda
Najbolji igrač: Pavle Tomić – Radnički SM
Generacija 2017
1 . RADNIČKI IRIG Plavi
2 . JEDNOTA ŠID
3 . HAJDUK ŠIMANOVCI
4 . SLOBODA
Pojedinačna priznanja:
Najbolji golman: Konstantin Sotončić – Hajduk
Najbolji strelac: Uroš Marić – Jednota
Najbolji igrač: Nikša Ivanić – Radnički Irig
Generacija 2019
1 . DONjI SREM PEĆINCI
2 . HAJDUK ŠIMANOVCI
3 . 1. MAJ RUMA
Pojedinačna priznanja:
Najbolji golman: Jakov Radisavljević – 1.Maj
Najbolji strelac: Strahinja Nikolić – Hajduk
Najbolji igrač: Vujadin Panić – Donji Srem
Drugi dan:
Generacija 2014
1 . SLOBODA Plavi
2 . SLOBODA Beli
3 . BRESTAČ
Pojedinačna priznanja:
Najbolji golman: Veselinović Nikola – Sloboda
Najbolji strelac: Brestač
Najbolji igrač: Jarčanin Ivan – Sloboda
Generacija 2016
1 . RADNIČKI SM
2 . SLOBODA Plavi
3 . DESETKA ZVEČKA
Pojedinačna priznanja:
Najbolji golman: Vukosavljević Uglješa – Zvečka
Najbolji strelac: Vovk Teodor – Radnički SM
Najbolji igrač: Milićević Damjan – Sloboda
Generacija 2018
1 . TIKA-TAKA ŠABAC Plavi
2 . OSEČINA
3 . INĐIJA
Pojedinačna priznanja:
Najbolji golman:
Najbolji strelac:
Najbolji igrač:Tomašević Vuk – TIKA-TAKA
Izvor: www.pecinci.org