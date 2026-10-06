Drugi „Sloboda kup“ okupio preko 500 mladih fudbalera

Drugi Sloboda kup u Donjem Tovarniku okupio je 42 fudbalske ekipe dečaka i devojčica iz 15 naselja, odnosno iz 15 škola fudbala, iz Šapca, Sremske Mitrovice, Šida, Inđije, Rume, Iriga, Vrdnika, Osečine, Mionice, Obrenovca, Šimanovaca, Pećinaca, Deča, Brestača i Donjeg Tovarnika.

Kup je odigran krajem septembra, igralo se po uzrastima od 2014. Do 2019. godišta, a domaćin Kupa, Škola fudbala FK “Sloboda” imala je ekipe u svim uzrastima.

Jedan od organizatora i trenera tovarničke škole fudbala, Miroslav Veselinović, ocenio je da je Sloboda kup dečji festival fudbala, jedan od najvećih u Sremu, a možda i šire.

-Ideja je da se deca pre svega igraju i druže, da se okupe u što većem broju i da se dobro provedu baveći sportom. Iako je rezultat u drugom planu, vidljivo je da su ekipe izuzetno takmičarski nastrojene, posebno kada dođe do završnice turnira i kada svi žele pobedu. Novi teren na fudbalskom stadionu u Donjem Tovarniku, na kakvom do sada nisu imali priliku da igraju dao im je samo dodatni podsticaj. Za nas kao organizatore je najvažnije da su deca, roditelji i publika zadovoljni i da nije bilo povreda tokom turnira – izjavio je Veselinović.

Deca iz škola fudbala sa teritorije pećinačke opštine pokazala su veliko zalaganje i zavidnu fudbalsku veštinu osvojivši dva prva mesta, četiri druga i dva treća mesta. Prva mesta su osvojili ŠK Sloboda generacija 2014 (plavi tim) i ŠK Donji Srem generacija 2019.

Plasman prvi dan:

Generacija 2015

1 . RADNIČKI SM

2 . SLOBODA Beli

3 . JEDNOTA ŠID

4 . DONjI SREM PEĆINCI

Pojedinačna priznanja u ovoj kategoriji:

Najbolji golman: Veljko Petrović – Jednota

Najbolji strelac: Adrijan Koldžić – Sloboda

Najbolji igrač: Pavle Tomić – Radnički SM

Generacija 2017

1 . RADNIČKI IRIG Plavi

2 . JEDNOTA ŠID

3 . HAJDUK ŠIMANOVCI

4 . SLOBODA

Pojedinačna priznanja:

Najbolji golman: Konstantin Sotončić – Hajduk

Najbolji strelac: Uroš Marić – Jednota

Najbolji igrač: Nikša Ivanić – Radnički Irig

Generacija 2019

1 . DONjI SREM PEĆINCI

2 . HAJDUK ŠIMANOVCI

3 . 1. MAJ RUMA

Pojedinačna priznanja:

Najbolji golman: Jakov Radisavljević – 1.Maj

Najbolji strelac: Strahinja Nikolić – Hajduk

Najbolji igrač: Vujadin Panić – Donji Srem

Drugi dan:

Generacija 2014

1 . SLOBODA Plavi

2 . SLOBODA Beli

3 . BRESTAČ

Pojedinačna priznanja:

Najbolji golman: Veselinović Nikola – Sloboda

Najbolji strelac: Brestač

Najbolji igrač: Jarčanin Ivan – Sloboda

Generacija 2016

1 . RADNIČKI SM

2 . SLOBODA Plavi

3 . DESETKA ZVEČKA

Pojedinačna priznanja:

Najbolji golman: Vukosavljević Uglješa – Zvečka

Najbolji strelac: Vovk Teodor – Radnički SM

Najbolji igrač: Milićević Damjan – Sloboda

Generacija 2018

1 . TIKA-TAKA ŠABAC Plavi

2 . OSEČINA

3 . INĐIJA

Pojedinačna priznanja:

Najbolji golman:

Najbolji strelac:

Najbolji igrač:Tomašević Vuk – TIKA-TAKA

Izvor: www.pecinci.org

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