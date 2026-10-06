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Ulične trke u sredu 14.oktobra u Rumi
Društvo | Sport | Vesti | Ruma
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Ulične trke u sredu 14.oktobra u Rumi

6. oktobar 2026. godine

Ruma-Crveni krst Ruma i ove godine organizuje tradicionalnu humanitarno-rekreativnu akciju u skladu sa kalendarom aktivnosti Crvenog krsta Srbije pod nazivom „Trka za srećnije detinjstvo“, uz moto ,,Imamo cilj – dođi na start“. Ova već prepoznatljiva manifestacija biće održana u SREDU, 14. oktobra 2026. godine, sa početkom u 16 časova, u Glavnoj ulici u Rumi, kroz ulične trke za 22 starosne kategorije, od predškolaca, osnovaca, do srednjoškolaca.Trka će se odvijati na deonici od raskrsnice Glavne ulice sa Vrdničkom i ulicom Dušana Jerkovića, do raskrsnice sa Orlovićevom i Železničkom ulicom, shodno uzrastu koji nastupa.Cilj ove akcije je prikupljanje sredstava za unapređenje standarda socijalno ugrožene dece u opštini Ruma.Opština Ruma je i ove godine generalni pokrovitelj trke, a podršku organizaciji pružili su i Sportski savez opštine Ruma, kao i Atletski klub „Ruma“.

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