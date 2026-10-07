Maksimalan učinak Instinktivca na Državnom prvenstvu Srbije

Sportsko streličarsko udruženje „Instinktivac“ učestvovalo je proteklog meseca na Državnom prvenstvu Srbije u 3D streličarstvu na Ravnoj gori, koje je okupilo više od 100 takmičara iz klubova širom Srbije.

Po rečima Marka Ignjatovića, predsednika udruženja, SSU „Instinktivac“ su na prvenstvu predstavljala tri takmičara, a rezultat, kako je rekao, teško da je mogao biti bolji – tri nastupa, tri zlatne medalje i tri titule državnog prvaka Srbije.

Lazar Ugrinić osvojio je prvo mesto u kategoriji kadeta, stil tradicionalni luk, čime je drugu godinu zaredom postao državni prvak Srbije i uspešno odbranio prošlogodišnju titulu.

Do svoje titule stigao je i Tadija Karajanković, koji je u kategoriji pionira, stil tradicionalni luk, zauzeo prvo mesto i postao državni prvak Srbije.

Treću zlatnu medalju za Instinktivac osvojio je upravo Marko Ignjatović u seniorskoj konkurenciji, u stilu primitivni luk. Ovim rezultatom Ignjatović je po treći put postao državni prvak Srbije.

„Nastup na Ravnoj gori tako je završen maksimalnim učinkom za Instinktivac – sva tri takmičara vratila su se sa najvišeg stepenika pobedničkog postolja, a još jedan uspešan nastup na državnoj sceni potvrdio je kontinuitet dobrih rezultata i doneo klubu tri nove titule državnih prvaka Srbije u 3D streličarstvu“ – rekao je Ignjatović.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.