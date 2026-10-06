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Sutra na programu utakmice osmine finala Kupa PFS Srem
Sport
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Sutra na programu utakmice osmine finala Kupa PFS Srem

6. oktobar 2026. godine

U sredu, 7. oktobra, biće odigrane utakmice osmine finala Kupa PFS Srem za takmičarsku sezonu 2026/27.

Na programu je ukupno osam susreta, a sve utakmice zakazane su za 15.30 časova. Klubovi će se boriti za plasman u četvrtfinale, a ljubitelje fudbala širom Srema očekuju zanimljivi dueli.

Parovi osmine finala

  • Srem (Sremski Mihaljevci) – Jedinstvo (Stara Pazova)
  • Železničar (Inđija) – Podrinje (Mačvanska Mitrovica)
  • Omladinac (Novi Banovci) – Sloboda (Donji Tovarnik)
  • Donji Srem 2015 (Pećinci) – Hajduk (Višnjićevo)
  • Hajduk (Divoš) – Jadran (Golubinci)
  • Šumar (Ogar) – Radnički (Nova Pazova)
  • LSK (Laćarak) – Dunav (Stari Banovci)
  • Podunavac (Belegiš) – Hajduk (Beška)
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