Sutra na programu utakmice osmine finala Kupa PFS Srem

U sredu, 7. oktobra, biće odigrane utakmice osmine finala Kupa PFS Srem za takmičarsku sezonu 2026/27.
Na programu je ukupno osam susreta, a sve utakmice zakazane su za 15.30 časova. Klubovi će se boriti za plasman u četvrtfinale, a ljubitelje fudbala širom Srema očekuju zanimljivi dueli.
Parovi osmine finala
- Srem (Sremski Mihaljevci) – Jedinstvo (Stara Pazova)
- Železničar (Inđija) – Podrinje (Mačvanska Mitrovica)
- Omladinac (Novi Banovci) – Sloboda (Donji Tovarnik)
- Donji Srem 2015 (Pećinci) – Hajduk (Višnjićevo)
- Hajduk (Divoš) – Jadran (Golubinci)
- Šumar (Ogar) – Radnički (Nova Pazova)
- LSK (Laćarak) – Dunav (Stari Banovci)
- Podunavac (Belegiš) – Hajduk (Beška)