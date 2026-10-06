Sutra na programu utakmice osmine finala Kupa PFS Srem

U sredu, 7. oktobra, biće odigrane utakmice osmine finala Kupa PFS Srem za takmičarsku sezonu 2026/27.

Na programu je ukupno osam susreta, a sve utakmice zakazane su za 15.30 časova. Klubovi će se boriti za plasman u četvrtfinale, a ljubitelje fudbala širom Srema očekuju zanimljivi dueli.

Parovi osmine finala

Srem (Sremski Mihaljevci) – Jedinstvo (Stara Pazova)

Železničar (Inđija) – Podrinje (Mačvanska Mitrovica)

Omladinac (Novi Banovci) – Sloboda (Donji Tovarnik)

Donji Srem 2015 (Pećinci) – Hajduk (Višnjićevo)

Hajduk (Divoš) – Jadran (Golubinci)

Šumar (Ogar) – Radnički (Nova Pazova)

LSK (Laćarak) – Dunav (Stari Banovci)

Podunavac (Belegiš) – Hajduk (Beška)

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