Šahovski klub Donji Srem vicešampion Sremske lige

U izuzetno uzbudljivoj završnici prvenstva Sremske lige, Šahovski klub Donji Srem Pećinci ostvario je veliki takmičarski uspeh obezbeđivanjem titule vicešampiona. Ključ ovog rezultata leži u jasnoj strategiji kluba da se maksimalno ulaže u mlade, što je stvorilo sjajno timsko jedinstvo u kojem je svaki pojedinac pružio svoj maksimum i ugradio sebe u ovaj veliki uspeh.

Završeno je još jedno uzbudljivo izdanje ovog ligaškog takmičenja, a opština Pećinci ima višestruki razlog za ponos. Ekipa ŠK Donji Srem izvojevala je drugo mesto, odmah iza Starih Banovaca, završivši prvenstvo u samom vrhu tabele u konkurenciji najboljih klubova okruga. Tokom čitave takmičarske godine, šahisti su demonstrirali visoku strategiju, mentalnu snagu i izuzetan timski duh, zabeleživši važne pobede u prelomnim trenucima sezone.

Ova uspešna godina protekla je u znaku zajedništva i saradnje unutar cele ekipe i maksimalnog zalaganja svakog pojedinca. U redovima tima posebno se istakao mladi Aleksandar Kutanjac, koji je ostvario zapažen rezultat sa osvojenih 8,5 bodova iz 9 odigranih partija.

Pored njega, ogroman doprinos i pun maksimum dali su i ostali klupski omladinci, Jovan Kisić, Milan Grozdanić i Stefan Grozdanić kao junior. Veliki doprinos ovom istorijskom rezultatu dali su i igrači Aleksandar Stamatović, Dejan Marčak, Laza Babić, Živko Petrović, Mirko Petrović, Slobodan Dožudić i Lazar Pešterac.

-Ovaj uspeh nosi i posebnu emotivnu težinu. Svi članovi kluba složno su poručili da ovaj veliki rezultat i titulu vicešampiona posvećuju pokojnom osnivaču kluba, Božidaru Boži Jovanoviću. Sećanje na njegovu viziju, neizmernu ljubav prema šahu i trud koji je uložio u osnivanje i pokretanje ovog sportskog kolektiva bili su najveći motiv igračima tokom cele sezone. U njegovu čast, klub tradicionalno i sa ponosom organizuju Memorijalni turnir u Pećincima – dodaju u Donjem Sremu.

Titula vicešampiona postavlja odličan i čvrst temelj za naredni takmičarski ciklus. Iz tabora Donjeg Srema sa optimizmom poručuju da je sledeći cilj juriš na sam vrh tabele i plasman u viši savezni rang takmičenja, sa složnim timom koji spaja provereno iskustvo i nadolazeću mladost.

Na kraju ovog uspešnog poglavlja, iz kluba upućuju veliku zahvalnost Sportskom savezu opštine Pećinci. Iz uprave i redova igrača ističu da bez njihove svesrdne pomoći, kontinuirane podrške i prepoznavanja značaja šaha u lokalnoj zajednici ovaj istorijski rezultat i uspon kluba ne bi bili mogući.

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