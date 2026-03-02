Odbojkaši Srem Eatona uzeli bodove favoritu

GoK Srem Eaton: OK Kulpin 3:0 (25:23, 25:15, 25:16) 75:54

Sportska hala Mitrovačke gimnazije, gledalaca 50, sudije Stojanović Nikola (Novi Sad), Marić Ana (Bačka Palanka), zapisničar Grujić Lazar (Ruma); delegat Mastilović Gorana (Novi Sad)

Odbojkaši Srem Eatona su na svom terenu savladali jednog od kandidata za ulazak u viši rang ekipu OK Kulpin posle veoma solidne igre. Ekipa Kulpina je napravila razliku na početku prvog seta da bi srem posle velike borbe izjednačio na 22:22 i potom dobio set. Posle toga na terenu je postojala samo domaća ekipa.Posebno je isticao sjajnim napadom Đorđe Kovačić ali i Dragan Jelenić na poziciji srednjeg blokera.

Gosti nisu sportski podnosili dominaciju Srema pa je zbog opšte nervoze sudijski par morao intervenisati više puta.

Izgleda da je na ovoj utakmici trener Jovan Kovačić otkrio potrebnu hemiju kao i pravu postavu za najteže mečeve. Primački par Kovačić Đorđe i Blagojević, srednjaci Radović i Jelenić, tehničar Kovačić Jovan i korektor Stošović. Do kraja takmičenja u Drugoj ligi sever ostalo je još pet kola a Sremu su za siguran opstanak potrebne još dve pobede.

U sledećem 16. Kolu Druge lige grupe sever, Srem Eaton gostuje ekipi Borca u Stračevu.

GOK Srem Eaton: Kovačić J, Kovačić Đ, Petković B, Radović, Jelenić, Parmaković, Stošović, Maksimović, Milojković, Kovačić L, Petrović, Blagojević, Roljić, Kovačević,trener Jovan Kovčić

OK Kulpin: Zima, Kreko, Relota, Ćirić, Gostović, Marjanović, Ljubojević, Grubišić, Barišić, Milutinović,

Teslić, Stančul, Gajić, trener Relota

