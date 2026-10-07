Srem ubedljiv protiv Jadrana na startu sezone

U 1. kolu Prve Regionalne lige Sever, košarkaši Srema ubedljivo su slavili pred svojim navijačima u dobro popunjenoj hali “Pinki” protiv Jadrana rezultatom 87:59 (27:14, 17:22, 22:16, 21:7). Srem je od starta bio u vođstvu, kontrolisao ceo meč i zasluženo zabeležio pobedu.

Već posle prvog perioda tim iz grada na Savi imao je 13 poena prednosti. Gosti su do pauze uspeli malo da smanje zaostatak na 8 razlike. U nastavku meča raspucani košarkaši Srema pogađali su koš Jadrana sa svih pozicija. Gosti nisu uspeli da zadrže nalet žuto-crne ekipe pa je prednost Srema rasla svakog minuta. Na kraju zaslužena pobeda izabranika trenera Zorana Markovića. Treba napomenuti da je svoje prve poene u karijeri postigao petnaestogodišnji Jovan Stojić, koji je dobio šansu i velike ovacije sa tribina hale “Pinki”.

Srem je nastupao u sastavu Miković Nikola 24p, Ranković Nebojša 12p, Marić Aleksandar Saša 11p, Ranković Nemanja 11p, Blagojević Marko 9p, Bubanja Dušan 8p, Prica Dušan 5p, Nedimović Jovan 3p, Stojić Jovan 2p, Petrović Miloš 2p, Kasabašić Nenad i Šaulić Nemanja.

U sledećem kolu Srem gostuje ekipi Stare Pazove, dok će Jadran opet u goste, ovaj put Hajduku u Kuli.

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