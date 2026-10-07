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Inđija domaćin II turnira Ženske i U13 fleg fudbal lige Srbije
Sport | Inđija
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Inđija domaćin II turnira Ženske i U13 fleg fudbal lige Srbije

7. oktobar 2026. godine

Inđija će u subotu, 10. oktobra, biti domaćin II turnira Ženske fleg fudbal lige Srbije i II turnira U13 fleg fudbal lige Srbije za sezonu 2026/27. Utakmice se igraju od 12 časova na dva terena kod OŠ „Jovan Popović“ u Inđiji.

Domaćin turnira je Klub Inđija Indians, koji u Inđiji neguje ovaj sport već dve decenije. Na terenu će se, pored domaćina, takmičiti ekipe iz Novog Beograd, Bora, Valjeva, Bajmoka. U ženskoj konkurenciji igraju seniorke, a u U13 ligi deca do 13 godina.

Fleg fudbal je beskontaktna verzija američkog fudbala. Umesto obaranja, igrač se zaustavlja tako što mu protivnik skine traku (flag) sa pojasa. Sport je brz, dinamičan i bezbedan, pa je sve popularniji među devojkama i decom. Fleg fudbal je uvršten i u program Olimpijskih igara 2028. u Los Anđelesu.

-Ponosni smo što Inđija ponovo okuplja najbolje ženske i mlade ekipe u zemlji. Pozivamo sugrađane da dođu, podrže naše igračice i igrače i vide zašto se sve više dece i devojaka odlučuje za fleg fudbal – izjavio je Dejan Vujanić, direktor Inđija Indiansa.

Ulaz je slobodan. Klub poziva sve zainteresovane da pogledaju utakmice i upoznaju ovaj sport. Inđija Indians imaju otvorene treninge za sve uzraste od 8 godina.

Foto: Šuman

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