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Radionica Crvenog krsta Šid: Druženje, kreativnost i solidarnost na delu
Društvo | Vesti | Šid
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Radionica Crvenog krsta Šid: Druženje, kreativnost i solidarnost na delu

16. oktobar 2026. godine

U prostorijama Crvenog krsta Šid danas je održana radionica za članove Društva za pomoć MNRO opštine Šid, posvećena temi „Za sunčanu jesen života“, kao i konkursu Crvenog krsta Šid „Moja baka i moj deka“, koji je u toku.

Radionici su se pridružile članice Udruženja žena „Šidijanke“ iz Šida, Milica, Gorana i Božica, koje su u okviru svog projekta „Eko mašta u dečjim rukama“, realizovanog tokom Dečje nedelje, zajedno sa mališanima i roditeljima Predškolske ustanove „Jelica Stanivuković – Šilja“ prikupile igračke i odeću za članove Društva za pomoć MNRO, kao i za decu korisnike Narodne kuhinje.

Tokom druženja učesnici su crtali, čitali pesme posvećene bakama i dekama i uživali u zajedničkim aktivnostima. Kućama su se vratili punih ruku poklona, ali i sa osmesima i radošću zbog pažnje i lepog druženja.

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