Radionica Crvenog krsta Šid: Druženje, kreativnost i solidarnost na delu

U prostorijama Crvenog krsta Šid danas je održana radionica za članove Društva za pomoć MNRO opštine Šid, posvećena temi „Za sunčanu jesen života“, kao i konkursu Crvenog krsta Šid „Moja baka i moj deka“, koji je u toku.

Radionici su se pridružile članice Udruženja žena „Šidijanke“ iz Šida, Milica, Gorana i Božica, koje su u okviru svog projekta „Eko mašta u dečjim rukama“, realizovanog tokom Dečje nedelje, zajedno sa mališanima i roditeljima Predškolske ustanove „Jelica Stanivuković – Šilja“ prikupile igračke i odeću za članove Društva za pomoć MNRO, kao i za decu korisnike Narodne kuhinje.

Tokom druženja učesnici su crtali, čitali pesme posvećene bakama i dekama i uživali u zajedničkim aktivnostima. Kućama su se vratili punih ruku poklona, ali i sa osmesima i radošću zbog pažnje i lepog druženja.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.