Akademija „Sirmium“ okupila stručnjake iz više zemalja na međunarodnoj konferenciji

U Akademiji strukovnih studija Sirmium u Sremskoj Mitrovici u četvrtak 15. oktobra je otvorena dvodnevna međunarodna naučno-stručna konferencija „Teorija i praksa u savremenom obrazovnom kontekstu: izazovi i perspektive”, koja je okupila brojne stručnjake, istraživače i predstavnike visokoškolskih ustanova iz Srbije i inostranstva.

Konferenciju je otvorio prof. dr Dejan Savičević predsednik Akademije strukovnih studija Sirmium, a svečanosti su prisustvovali predstavnici Pokrajinske vlade AP Vojvodine i Danica Nedić, zamenica gradonačlenika Sremske Mitrovica, predstavnici ustanova grada, profesori i studenti. Naučni skup je dvodnevni, a cilj je razmena naučnih i stručnih iskustava, razmatranje savremenih izazova u obrazovanju, kao i sagledavanje mogućnosti za unapređenje nastavne prakse i primenu novih obrazovnih tehnologija.

Prema rečima prof. dr Dejana Savičevića, skup okuplja 130 izlagača sa isto toliko naučnih i stručnih radova, a među učesnicima su, pored predstavnika Srbije i naučnici iz Turske, Ukrajine, Litvanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Severne Makedonije.

-Konferencija predstavlja značajnu platformu za razmenu naučnih i stručnih informacija, analizu savremenih obrazovnih tehnologija i razmatranje njihove primene u visokom strukovnom obrazovanju. Konferencija okuplja 130 izlagača sa isto toliko naučnih i stručnih radova i predstavlja značajnu platformu za razmenu znanja, iskustava i stručnih informacija, kao i za analizu savremenih obrazovnih tehnologija i njihove primene u visokom strukovnom obrazovanju. Naša ustanova ima veliku odgovornost prema studentima, ali i prema dugoj obrazovnoj tradiciji Sremske Mitrovice. Ona seže do 1962. godine i nekadašnje Učiteljske škole, a danas smo, integracijom tri naša odseka visoke škole iz tri različita polja, stekli novi pravni status akademije strukovnih studija. Imamo studije iz tri oblasti: društveno-humanističkih nauka. Reč je o jedinstvenom modelu samostalne visokoškolske ustanove u Srbiji, koji predstavlja rezultat dugogodišnjeg kontinuiranog naučnog i stručnog rada, kao i strateškog razvoja obrazovnih programa u različitim naučnim oblastima, uključujući i medicinske nauke. Novi status omogućava nam da samostalno obavljamo delatnost visokog strukovnog obrazovanja i nastavimo da unapređujemo kvalitet nastave i naučno-stručnog rada – istakao je Savičević.

Tokom otvaranja konferencije prisutnima se obratio pokrajinski sekretar za privredu i turizam dr Nenad Ivanišević, koji je ukazao na značaj povezivanja obrazovanja sa potrebama privrede, posebno u okolnostima sve izraženijeg nedostatka kvalifikovane radne snage.

-Obrazovanje je jedan od ključnih činilaca privrednog razvoja, jer kvalitet stručne radne snage neposredno utiče na napredak privrede, turizma i uslužnog sektora. Iako je stopa nezaposlenosti u Srbiji i Vojvodini niska, i dalje se suočavamo sa nedostatkom kadrova, posebno u pojedinim uslužnim delatnostima, zanatskim zanimanjima i zdravstvu. Zbog toga je neophodno povezivanje obrazovanja i privrede, kako bi mladi sticali praktična znanja i veštine koje odgovaraju stvarnim potrebama tržišta rada. Upravo u tome akademije strukovnih studija imaju izuzetno važnu ulogu – poručio je Ivanišević.

U okviru plenarnog dela konferencije predstavljaju se istraživanja koja se bave nekim od najaktuelnijih pitanja savremenog obrazovanja, među kojima posebno mesto zauzimaju veštačka inteligencija, profesionalni razvoj nastavnika i vaspitača, kao i izazovi visokog obrazovanja u uslovima ubrzanih tehnoloških promena.

O primeni veštačke inteligencije i odnosu studenata prema njenoj upotrebi u nastavi na engleskom jeziku govorila je Šejma Akin sa Univerziteta Nedžmetin Erbakan u Turskoj, dok se Maja Hmelak sa Univerziteta u Mariboru bavila značajem mentorstva u profesionalnom razvoju vaspitača. Njen kolega Tomaž Bratina predstavio je mogućnosti ranog upoznavanja sa veštačkom inteligencijom u obrazovanju.

Među plenarnim predavačima su i Nataša Papić-Blagojević sa Akademije strukovnih studija Novi Sad, koja govori o sistemskim izazovima visokog obrazovanja u eri ubrzanih tehnoloških promena, kao i Andrea Ivanišević sa Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, čije je izlaganje posvećeno ekonomiji, turizmu i perspektivama razvoja Srbije.

Tokom dvodnevnog rada učesnici će imati priliku da predstave rezultate svojih istraživanja, razmene iskustva i razmotre mogućnosti međunarodne saradnje. Poseban značaj konferencije ogleda se i u činjenici da se održava u periodu kada Akademija strukovnih studija Sirmijum, nakon sticanja novog pravnog statusa, nastavlja razvoj obrazovne i naučno-stručne delatnosti.

Organizovanjem ovog međunarodnog skupa Sremska Mitrovica postaje mesto susreta stručnjaka iz različitih obrazovnih i naučnih oblasti, a konferencija otvara prostor za dijalog o budućnosti obrazovanja, njegovom prilagođavanju tehnološkim promenama i sve izraženijoj potrebi za povezivanjem teorijskih znanja sa praktičnim iskustvima.

Foto: Nikola Grujičić

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