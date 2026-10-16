  • petak, 16. oktobar 2026.
Veća bezbednost u saobraćaju za učenike u Ašanji
Hronika | Pećinci | Vesti
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Veća bezbednost u saobraćaju za učenike u Ašanji

16. oktobar 2026. godine

Sa ciljem povećanja bezbednosti dece u saobraćaju, Opština Pećinci je raspisala javnu nabavku za izbor izvođača radova na uređenju zone Osnovne škole “Dušan Vukasović Diogen” u Ašanji.

U okviru ovih radova ispred škole u Karađorđevoj ulici biće postavljena horizontalna i vertikalna signalizacija i pešački prelaz za učenike.

Zona škole će biti obezbeđena i sa dva usporivača saobraćaja, takozvana ležeća policajca, od kojih će jedan biti postavljen na prilazu školi u Karađorđevoj ulici iz pravca Kupinova, a drugi na prilazu školi iz Kamenove ulice, čime će ujedno biti usporen saobaćaj i u samom centru Ašanje.

Takođe, u Kamenovoj i Nenadovićevoj ulici biće postavljeni saobraćajni znaci koji će obaveštavati vozače da se nalaze u zoni škole.

Izvor: www.pecinci.org

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