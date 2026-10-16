IZ MITROVAČKE BIBLIOTEKE: Knjiga za vikend!

Naslov: Bajni svete, gde si ti

Autor: Sali Runi

U romanu „Bajni svete, gde si ti“ irska književnice Sali Runi pokazuje zbog čega se ubraja među najzanimljivije savremene književne glasove kada je reč o temama kao što su unutrašnja previranja i protivrečnosti generacije koja pokušava da pronađe svoje mesto u svetu obeleženom krizama i neizvesnošću.

Reč je o romanu u kojem dve tridesetogodišnjakinje, Alis i Ajlin razmenjuju imejlove, poveravaju jedna drugoj svoje strahove, dileme i razmišljanja o ljubavi, prijateljstvu, umetnosti i veri. Naizgled, njihovi životi ne nude mnogo uzbuđenja. Alis se, nakon psihičkog sloma, povlači u malo mesto na zapadu Irske. Ajlin ostaje u Dablinu, gde započinje ljubavnu vezu sa prijateljem iz detinjstva. Ipak, iza svakodnevice koja deluje obično i predvidivo, odvija se složena drama njihovih unutrašnjih svetova. Autorka, upravo kroz njihove dileme otvara velika pitanja o smislu postojanja, estetici, religiji, veri i mogućnosti da čovek ostane blizak drugome uprkos svim nesigurnostima.

„Bajni svete, gde si ti“ je roman o prijateljstvu koje opstaje uprkos udaljenosti, o ljubavi koja retko donosi jednostavne odgovore i o ljudima koji, analizirajući svet oko sebe, teško pronalaze način da razumeju sopstvena osećanja.

Aleksandra Topić, bibliotekarka

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