Nastavak radova na “Kraku 8“

Javno preduzeće “Toplifikacija“ Sremska Mitrovica nastavlja radove na unapređenju sistema daljinskog grejanja u gradu. Kako je najavljeno iz ovog preduzeća, odmah po završetku tekuće grejne sezone, aktivnosti će biti usmerene na realizaciju druge faze značajnog projekta “Krak 8“.

Planirano je da se radovi izvode na Trgu vojvođanskih brigada, gde će biti izgrađene dve nove podstanice. Ova investicija trebalo bi da doprinese poboljšanju kvaliteta isporuke toplotne energije i većoj stabilnosti sistema za korisnike u ovom delu grada.

Izgradnjom podstanica značajno će biti unapređeno grejanje za stanare dve stambene zgrade na Trgu vojvođanskih brigada, dok će kvalitetnije snabdevanje toplotnom energijom biti obezbeđeno i za objekat u kojem se nalaze prostorije JKP “Srem-gas“. Ujedno, ovaj zahvat predstavlja deo šire strategije modernizacije toplovodne mreže.

Iz JP “Toplifikacija“ navode da se radovi odvijaju prema utvrđenoj dinamici, dok je završetak celokupnog projekta “Krak 8“ planiran za narednu godinu.

-Ovim ulaganjima Sremska Mitrovica nastavlja da unapređuje komunalnu infrastrukturu, sa ciljem da građanima obezbedi stabilnije i efikasnije grejanje u narednom periodu – navodi se u saopštenju.

