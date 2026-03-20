  • petak, 20. mart 2026.
Nastavak radova na “Kraku 8“
Društvo | Hronika | Sremska Mitrovica | Vesti
0 Komentara

Nastavak radova na “Kraku 8“

20. mart 2026. godine

Javno preduzeće “Toplifikacija“ Sremska Mitrovica nastavlja radove na unapređenju sistema daljinskog grejanja u gradu. Kako je najavljeno iz ovog preduzeća, odmah po završetku tekuće grejne sezone, aktivnosti će biti usmerene na realizaciju druge faze značajnog projekta “Krak 8“.

Planirano je da se radovi izvode na Trgu vojvođanskih brigada, gde će biti izgrađene dve nove podstanice. Ova investicija trebalo bi da doprinese poboljšanju kvaliteta isporuke toplotne energije i većoj stabilnosti sistema za korisnike u ovom delu grada.

Izgradnjom podstanica značajno će biti unapređeno grejanje za stanare dve stambene zgrade na Trgu vojvođanskih brigada, dok će kvalitetnije snabdevanje toplotnom energijom biti obezbeđeno i za objekat u kojem se nalaze prostorije JKP “Srem-gas“. Ujedno, ovaj zahvat predstavlja deo šire strategije modernizacije toplovodne mreže.

Iz JP “Toplifikacija“ navode da se radovi odvijaju prema utvrđenoj dinamici, dok je završetak celokupnog projekta “Krak 8“ planiran za narednu godinu.

-Ovim ulaganjima Sremska Mitrovica nastavlja da unapređuje komunalnu infrastrukturu, sa ciljem da građanima obezbedi stabilnije i efikasnije grejanje u narednom periodu – navodi se u saopštenju.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

Moto skup u Sremskoj Mitrovici od 1. do 3. maja
Otvoren literarni konkurs Razlikovnice
Roditelji i vaspitači zajedno na uređenju vrtića u Irigu i Vrdniku
Berza sitnih životinja
Mladi iz Srema među nagrađenima na konkursu o zdravlju i ishrani
Promocija knjige „Jole (ni)je čarobnjak“ oduševila najmlađe čitaoce
Povezane Vesti
Vesti | Šid

U Šidu hit predstava “Žena mog m...

Društvo | Hronika | Beočin | Vesti

Beočin selo i ove godine domaćin...

Društvo

Na kioscima je novi broj Sremski...

Vesti | Inđija

Utvrđen predlog prvog rebalansa ...

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2026. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt