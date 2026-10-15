Spomen kuća Mileve Marić Ajnštajn u Rumi otvorena za posetioce

Ruma-Ruma je dobila novu kulturnu stanicu-svačno je otvorena spomen kuća Mileve Marić Ajnštajn u Železničoj ulici. U prisustvu Maje Gojković, predsednice Pokrajinske vlade i predsednika Opštine Ruma Dušana Ljubišića, otvorena je spomen kuća posvećena životu i nasleđu znamenite naučnice koja je deo svog detinjstva provela upravo u Rumi. Objekat će funkcionisati kao depandans Zavičajnog muzeja Ruma, a njegovo otvaranje predstavlja završetak značajnog projekta obnove i novog uređenja prostora posvećenog porodici Marić.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.