Tribina „Sokrat i sofisti: Granice ljudske slobode“ biće održana u petak, 27. marta od 17 sati u Centru za kulturu „Sirmijumart“ u Sremskoj Mitrovici (Stari šor 92).

Tribina će biti posvećena jednom od najznačajnijih filozofskih pitanja koje i danas izaziva brojne rasprave — pitanju ljudske slobode i njenih granica. Polazeći od ideja koje su još u antičkoj Grčkoj otvorili Sokrat i sofisti, biće reči o tome šta je istina, da li je čovek zaista slobodan i u kojoj meri na njegove odluke utiču društvo, moć i uverenja.

Učesnici tribine pokušaće da odgovore na pitanja da li je ljudska sloboda stvar izbora ili privid, gde se završava pravo na mišljenje, a počinje odgovornost, kao i šta rasprava između Sokrata i sofista može da nam otkrije o savremenom čoveku.

Moderator tribine biće Siniša Vazmić, master filozofije.

