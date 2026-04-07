Dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kurs za rezervne oficire Vojske Srbije

Centar Ministarstva odbrane Sremska Mitrovica, obaveštava zainteresovana lica muškog i ženskog pola, da je i dalje u toku javni konkurs za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kurs rezervnih oficira Vojske Srbije.

Pravo prijavljivanja imaju državljani Republike Srbije starosti od 19 do 30 godina koji ispunjavaju uslove konkursa. Više informacija mogu dobiti na internet stranici Ministarstva odbrane www.mod.gov.rs ., ili u centru Ministarstva odbrane Sremska Mitrovica.

Zainteresovana lica sa teritorije nadležnosti Centra Ministarstva odbrane Sremska Mitrovica, Prijavu za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem mogu podneti u Centru Ministarstva odbrane Sremska Mitrovica i u opštinskim kancelarijama koje se nalaze na sledećim adresama:

-Grad Sremska Mitrovica, kancelarije Centra Ministarstva odbrane Trg Svetog Dimitrija br. 8 (zgrada katastra), prvi sprat, rad sa strankama od 08.00–15.00 časova,

-opština Šid, ul. Karađorđeva br. 2, rad sa strankama od 08.00–15.00 časova,

-opština Ruma, ul. Glavna br.172, rad sa strankama od 08.00–15.00 časova,

-opština Pećinci, ul. Školska br.7, radi sa strankama sredom od 09.00-14.00 časova,

-opština Irig, ul. Vojvode Radomira Putnika br. 2, radi sa strankama utorkom od 09.00-14.00 časova,

-opština Stara Pazova, ul. Ćirila i Metodija broj 18, kancelarija 20-22, rad sa strankama od 08.00–15.00 časova,

-opština Inđija ul. Ćirila i Metodija br. 2, radi sa strankama rad sa strankama od 08.00–15.00 časova,

Prijave za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem mogu se podneti i putem elektronske usluge Ministarstva odbrane na portalu eUprava, odnosno putem usluge koju pruža Javno preduzeće Pošta Srbije Beograd na šalterima.

Posle potpisivanja ugovora koji definiše prava i obaveze obe strane, kandidat se upućuje na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u jedan od tri centra za obuku Vojske Srbije – Sombor, Valjevo ili Leskovac.

Zakon o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi, propisuje da služenje vojnog roka traje šest meseci.

Služenje vojnog roka sa oružjem je jedan od preduslova za zasnivanje radnog odnosa u jedinicama Vojske Srbije u statusu profesionalnog vojnika.

