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Nove klime za ambulantu i golovi za školu u Popincima
Hronika | Pećinci | Vesti
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Nove klime za ambulantu i golovi za školu u Popincima

15. oktobar 2026. godine

Savet Mesne zajednice Popinci u prethodnom periodu je nastavio sa aktivnostima usmerenim ka unapređenju kvaliteta života meštana, tokom kojih su u ambulanti pećinačkog Doma zdravlja u Popincima ugrađena dva nova klima-uređaja, dok su na školskom terenu za male sportove postavljeni novi golovi.

Kako je istakao Dejan Banovački, predsednik Mesne zajednice Popinci, pored postojeće klime u ambulanti, postavljene su još dve, jedna u čekaonici, a druga u ordinaciji, kako bi se obezbedili što bolji uslovi za rad zdravstvenih radnika i boravak pacijenata.

-Nove klime će u ovim, sada već hladnim danima, da obezbede kvalitetno grejanje u ambulanti i čekaonici, a ujedno tokom vrelih letnjih dana da obezbede optimalnu tempraturu u prostorijama – rekao je Banovački.

Izradu novih glova na školskom terenu za male sportove finansirala je Opština Pećinci, dok je Sportski savez optšine Pećinci donirao nove mreže za golove.

-Trudimo se, koliko god je moguće, da našoj deci u Popincima obezbedimo što bolje uslove za bavljenje sportom i da ih usmerimo ka zdravom načinu života. Takođe, zahvalni smo Opštini i Sportskom savezu što imaju razumevanja za naše potrebe i što nam pružaju značajnu podršku – kazao je Banovački.

On je istakao da će maksimalno dobre uslove mališani u Popincima dobiti nakon najavljene rekonstrukcije i dogradnje objekta popinačke osnovne škole.

Izvor: www.pecinci.org

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