Promocija romana „Veruj srcem“ Milana Kotarlića u Rumi

U Gradskoj biblioteci „Atanasije Stojković“ u Rumi, u ponedeljak, 2. novembra, sa početkom u 19 časova, biće održana promocija romana „Veruj srcem“, književnog prvenca Milana Kotarlića, profesionalnog vatrogasca-spasioca iz Sremske Mitrovice.

Nakon predstavljanja pred publikom u rodnom gradu, Kotarlić će svoje delo predstaviti i rumskim ljubiteljima pisane reči. Roman „Veruj srcem“ donosi emotivnu priču o ljubavi, porodici, prijateljstvu, veri i životnim izborima, ali i o snazi čoveka da uprkos brojnim izazovima sačuva nadu i veru u sebe.

Autor, koji se kroz svoj profesionalni poziv svakodnevno susreće sa izazovima spasavanja ljudskih života, svoju ljubav prema književnosti pretočio je u priču koja se bavi ljudskim odnosima i vrednostima.

Promocija će biti održana u prostorijama Gradske biblioteke „Atanasije Stojković“, u Glavnoj ulici broj 114,

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