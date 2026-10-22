Otvoren konkurs za posao u tenkovskim jedinicama Vojske Srbije

Uprava za ljudske resurse Generalštaba Vojske Srbije raspisala je javni konkurs za prijem lica iz građanstva u svojstvu profesionalnih vojnika na određeno vreme za popunu radnih mesta u tenkovskim jedinicama u Prvoj, Drugoj, Trećoj i Četvrtoj brigadi Kopnene vojske i Tenkovskom bataljonu T-72M Kopnene vojske. Konkurs je otvoren do 31. oktobra 2026. godine.

-Konkurs je namenjen kandidatima koji su spremni da svoje znanje, sposobnosti i lične kvalitete stave u službu odbrane zemlje i postanu deo tima koji odlikuju disciplina, odgovornost i zajedništvo. Konkurs se odnosi na sve državljane Republike Srbije, mladiće i devojke starosti do 35 godina, bez obzira da li su završili vojnu obuku sa oružjem ili ne. U okviru 15. tenkovskog bataljona Prve brigade Kopnene vojske, konkurs je raspisan za formacijska mesta vozač tenka i nišandžija na tenku. Reč je o odgovornim dužnostima koje zahtevaju obučenost, preciznost i spremnost za timski rad – rekao je kapetan prve klase Marko Dražić.

Stupanjem u jedinice Vojske Srbije, mlade ljude očekuje izazovan, dinamičan i siguran posao. Iako je prijem u jedinice po javnom konkursu na određeno vreme, oni koji se istaknu radom vrlo brzo mogu napredovati do podoficirskog čina i stalnog radnog odnosa. Stupanjem na snagu izmena i dopuna Zakona o Vojsci Srbije, profesionalnim vojnicima je data mogućnost zaključenja ugovora na neodređeno vreme, u skladu sa propisanim uslovima. Vojska Srbije nudi različite mogućnosti karijernog i stručnog usavršavanja, napredovanja, a istovremeno ostvaruju prava po pitanju zdravstvene i socijalne zaštite za sebe i članove porodica.

-Posebno ističemo da je od maja 2026. godine stupila na snagu odluka kojom se pripadnicima koji obavljaju zadatke u sastavu tenkovskih jedinica isplaćuje dodatak za radni doprinos u iznosu od 20 odsto od plate, čime su njihova mesečna primanja dodatno uvećana – objasnio je kapetan prve klase Dražić.

Tenkovske jedinice su oduvek svojom vatrenom moći, oklopnom zaštitom i manevarskim sposobnostima činile udarnu pesnicu Kopnene vojske. Vojska Srbije kontinuirano prati savremene trendove u razvoju tenkovskih jedinica i iskustva savremenih oružanih sukoba, sa ciljem da se unaprede sposobnosti, zaštita i efikasnost naših tenkovskih posada. Posebna pažnja posvećuje se modernizaciji tenkova, unapređenju vatrene moći, zaštite posade i sistema za upravljanje vatrom. Pored tehničkog unapređenja sredstava, značajan akcenat stavlja se i na obučenost pripadnika tenkovskih jedinica. Tenkovske jedinice predstavljaju jedan od ključnih elemenata borbene moći Kopnene vojske, zbog čega Vojska Srbije kontinuirano ulaže u njihovo opremanje, modernizaciju i kadrovsko jačanje.

Opšte i posebne uslove za prijem, način konkurisanja, sprovođenje izbornog postupka, rok za podnošenje prijava i ostala neophodna obaveštenja u vezi sa konkursima dostupni su na veb-sajtu Ministarstva odbrane Republike Srbije ( www.mod.gov.rs ), Vojske Srbije (www.vojska.mod.gov.rs) i u magazinu „Odbrana”.

Tekst i foto: Vojska Srbije

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