Sistem za dopremanje vode u jezero Borkovac i Kudoš

Ruma-U okolini jezera Borkovac Ruma i Kudoš kod Pavlovaca u toku je postavljanje cevi za dopremanje vode iz reke Save. Tako bi oba jezera trebalo da dobiju sistem za kontrolisano dopunjavanje vodom iz kanala Jaračka Jarčina. Ovim velikim projektom koji sprovodi JP „Vode Vojvodin“ treba da bude rešen dugogodišnji problem niskog vodostaja i da se stvore bolji uslovi za navodnjavanje, očuvanje prirodnog okruženja i razvoj turizma. Radove na izgradnji sistema obišli su predsednik Opštine Ruma Dušan Ljubišić i direktor JVP „Vode Vojvodine“ Igor Kolaković.

Projekat je obuhvatio izgradnju crpne stanice u Jarku i nešto preko 22 kilometra cevovoda kojim će se voda dopremati do dva rumska jezera. Sistem će omogućiti njihovo dopunjavanje tokom noći, dok će se voda tokom dana koristiti za navodnjavanje oko 3.500 hektara voćnjaka, vinograda i drugih poljoprivrednih površina.

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