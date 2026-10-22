Jesen u bojama mašte: Nagrađeni najbolji radovi mitrovačkih osnovaca

U sredu, 21. oktobra u Biblioteci ,,Gligorije Vozarović“ održana je jesenja radionica ,,Volim jesen zlatnu“. Na radionici su učestvovali učenici devet mitrovačkih škola od 1. do 4. razreda osnovne škole. Cilj radionice je kreativno izražavanje i druženje vršnjaka.

Najbolje radove napravili su:

PRVI RAZRED

1.mesto – Nina Sladić OŠ ,,Triva Vitasović Lebarnik“

2.mesto – Vera Pantelić OŠ,,Dobrosav Radosavljević Narod“

3.mesto – Milana Komnenović OŠ „ Jovan Jovanović Zmaj“, Sremska Mitrovica

DRUGI RAZRED

1.mesto – Teodora Zakić OŠ,,Jovan Popović“

2.mesto – Lena Vitorović OŠ „ Jovan Jovanović Zmaj“,

3.mesto – Tara Jovanović OŠ ,,Sveti Sava“

TREĆI RAZRED

1.mesto – Mila Slavujević OŠ ,,Jovan Jovanović Zmaj“, Sremska Mitrovica

1.mesto – Nađa Knežević OŠ ,,Jovan Popović“

2.mesto – Dunja Jovanović OŠ „Dobrosav Radosavljević Narod“

2.mesto – Veronika Cukanova OŠ ,,Boško Palkovljević Pinki“

2.mesto – Mihajlo Raković OŠ OŠ „ Jovan Jovanović Zmaj“, Martinci

3.mesto – Jana Martinović OŠ „ Sveti Sava“

3.mesto – Sara Kosić OŠ „ Branko Radičević“

3.mesto – Jakov Miler OŠ „Triva Vitasović Lebarnik“

ČETVRTI RAZRED

1.mesto – Minja Vuković OŠ ,,Slobodan Bajić Paja“

2.mesto – Nikolina Polić OŠ „Branko Radičević“

3.mesto – Milica Živković OŠ ,,Sveti Sava“

Radionicu je vodila Mirjana Jovanović. Članovi žirija koji su pratili radionicu i ocenjivali radove bile su Milijana Dmitrović Torma i Mirjana Delić.

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