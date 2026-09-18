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Zatvaranje ulica zbog održavanja 8.Rumskog polumaratona
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Zatvaranje ulica zbog održavanja 8.Rumskog polumaratona

18. septembar 2026. godine

Ruma – Sportski savez opštine Ruma pod pokroviteljstvom Opštine Ruma organizuje 8. Rumski polumaraton, termin održavanja zakazan je za subotu, 19.9.2026. godine sa početkom u 16:00 časova.
U okviru polumaratona održava se i štafetna trka 3x7km, DDOR trka zadovoljstva na 7km takođe sa startom u 16:00 časova, kao i NEON bambini maraton koji startuje u 18.15 časova, ali i predtakmičarski program sa početkom već u 14.30 časova.

U vremenu od 12:00 do 20:00 časova biće zatvorena Orlovićeva ulica u delu od Glavne do Veljka Dugoševića.

U vremenu od 15:00 do 19:00 časova biće zatvorene sledeće ulice:

START – Gradski trg / Orlovićeva ulica (naspram broja 4) > Prvomajska > Moše Pijade > Jezerska > 7. vojvođanske brigade > Lenjinova > Tivolska > Vuka Karadžića (prema Vognju) –> Vuka Karadžića (prema centru) > Glavna >Cilj Gradski trg (Orlovićeva ulica).

⚠️NAPOMENA:

Tokom održavanja same trke vršiće se propuštanje vozila na sledećim raskrsnicama:

Raskrsnica: 15. maj > 15. avgust sa Orlovićevom

Raskrsnica: Dušana Jerkovića > Vrdnička sa Glavnom

Raskrsnica: Vladimira Nazora > Pavlovačka sa Glavnom

Raskrsnica: Nikole Tesle (JNA) sa Glavnom

Izlaz iz Tivola Stevana Sremca > Sremska sa Vuka Karadžića

Raskrsnica: Pavlovačka sa Prvomajskom

Raskrsnica: Kratka > Kudoška sa Glavnom

‼️Bulevarom Vuka Karadžića biće omogućen izlaz vozilima iz Rume ka Sremskoj Mitrovici, dok ulaz u Rumu Bulevarom Vuka Karadžića neće biti moguć u periodu od 15:00 časova do 19:00 časova ❗️

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