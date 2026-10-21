U petak projekcije filmova „Finikove avanture 2“ i „Nema dobrih muškaraca“

Kulturni centar „Pećinci“ nastavlja sa redovnim bioskopskim programom u petak, 23. oktobra, kada publiku očekuju dve projekcije – animirana porodična avantura „Finikove avanture 2“ od 18.30 časova i film „Nema dobrih muškaraca“od 20.30 časova.

Cena ulaznice za svaku projekciju iznosi 400 dinara, a ulaznice se mogu kupiti na blagajni Kulturnog centra na dan prikazivanja od 17.00 do 20.00 časova.

„Finikove avanture 2“ – nova misija omiljenog junaka

Od 18.30 časova najmlađu publiku i njihove porodice očekuje nova animirana avantura „Finikove avanture 2“ (Finnick 2), sinhronizovana na srpski jezik.

Kada Finik zbog drevne magije iznenada postane vidljiv ljudima, njegov tajni svet nađe se u velikoj opasnosti. Za njim kreće lovac na čudovišta, odlučan da ga pronađe i uhvati.

Razdvojen od Kristine, Finik kreće u smelu potragu za Goldfinom, jedinim koji bi mogao da mu pomogne. Kada Kristina shvati da je njen prijatelj u opasnosti, i ona kreće u akciju. Pred njima je avantura puna prepreka, neočekivanih susreta, humora i magije, ali i važan zadatak – da spasu Fince.

Film je režirao Denis Chernov, a scenario potpisuju Tatiana Belova, Denis Chernov, Sergey Dubinkin, Aleksandr Kim i Andrey Volkov. Film traje 85 minuta, nastao je 2026. godine u UAE i sinhronizovan je na srpski jezik.

„Nema dobrih muškaraca“ – između ljubavi, porodice i borbe za sopstveni život

Večernji termin od 20.30 časova rezervisan je za film „Nema dobrih muškaraca“ (No Good Man), biografsku komediju sa elementima romanse u režiji Shahrbanoo Sadat.

U središtu priče je dvadesetpetogodišnja Naru, koja radi na snimanju kulinarskih televizijskih emisija u Kabulu. Nakon muževljevih prevara izgubila je poverenje u muškarce, a sa svojim trogodišnjim sinom živi u stanu roditelja.

Njena situacija dodatno je otežana činjenicom da avganistanski zakon daje prednost ocu kada je reč o starateljstvu. Dok pokušava da izgradi samostalan život, prošlost joj se vraća na neočekivan način – bivši muž javlja joj se tokom emitovanja emisije uživo i zahteva da mu se vrati.

Kroz priču o jednoj mladoj ženi film spaja biografske, komične i romantične elemente, otvarajući pitanja ljubavi, porodice, slobode i položaja žene u društvu.

Režiju potpisuje Shahrbanoo Sadat, koja je zajedno sa Anwarom Hashimijem napisala scenario, dok uloge tumače Shahrbanoo Sadat, Anwar Hashimi i Liam Hussaini. Film traje 103 minuta.

Redovni bioskopski program Kulturnog centra organizuje se utorkom i petkom, sa dečjim i porodičnim filmovima od 18.30 časova i večernjim filmskim programom od 20.30 časova.

Iz Kulturnog centra podsećaju publiku da se tokom projekcija primereno ponaša, ne razgovara, ne koristi mobilne telefone i ne ometa ostale gledaoce. U bioskopsku salu dozvoljeno je uneti kokice i vodu, uz molbu posetiocima da vode računa o čistoći sale.

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