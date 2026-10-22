Zavod za javno zdravlje obeležio oktobar, mesec pravilne ishrane

Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica organizovao je u okviru obeležavanja oktobra, meseca pravilne ishrane, predavanje za članove Gradskog udruženja penzionera i bazar zdravlja sa preventivnim pregledima.

U sali Udruženja penzionerima su predstavljeni osnovni principi uravnotežene ishrane i preporuke za pravilnu ishranu u starijem životnom dobu. O ovoj temi govorila je doktorka, subspecijalista dijetoterapije Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica, ukazujući na značaj pravilnih prehrambenih navika za očuvanje zdravlja.

Učenici Srednje medicinske škole, fizioterapeutskog smera, demonstrirali su vežbe razgibavanja, a zainteresovanim učesnicima pružili su i parcijalnu masažu. Na taj način program je, uz edukaciju o ishrani, obuhvatio i praktične aktivnosti usmerene na očuvanje pokretljivosti i fizičkog zdravlja.

U okviru bazara zdravlja građani su mogli da provere krvni pritisak, nivo holesterola i šećera u krvi. Preventivne kontrole bile su prilika da se učesnici informišu o značaju praćenja osnovnih zdravstvenih pokazatelja.

Veliki broj prisutnih potvrdio je interesovanje penzionera za teme povezane sa zdravljem i prevencijom bolesti. U zajedničkom programu zdravstvenih radnika, učenika i starijih sugrađana naglašena je važnost pravilne ishrane i redovne brige o zdravlju u svim životnim dobima.

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