Završetak građevinskih radova na tunelu „Iriški venac“ do kraja godine

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u Vladi Republike Srbije u tehničkom mandatu Aleksandra Sofronijević obišla je radove na tunelu „Iriški venacˮ u okviru Fruškogorskog koridora, na deonici od Paragova do početka obilaznice Rume, dugoj 16,5 kilometara.

Sofronijević je navela da je više od 80 odsto radova na toj deonici završeno, a da će do kraja godine biti okončani građevinski radovi i opremanje najdužeg putnog tunela u Srbiji.

To će ostaviti dovoljno vremena za sveobuhvatno testiranje sistema i proveru njegove pune funkcionalnosti, istakla je ministarka, izrazivši očekivanje da će u junu tunel i cela deonica do Rume biti pušteni u saobraćaj, čime će građani dobiti moderniju, bezbedniju i bržu putnu vezu.

Prema njenim rečima, Fruškogorski koridor će povezati Vojvodinu sa zapadnom Srbijom i omogućiti da se tranzitni saobraćaj izmesti sa planinskog puta i usmeri ispod Nacionalnog parka „Fruška goraˮ.

Završetkom tunela ,,Iriški venacˮ, dužine 3,5 kilometara, dobijamo važnu saobraćajnu vezu, uz istovremeno očuvanje prirodnog okruženja Fruške gore, napomenula je ona i dodala da bezbednost i primena savremenih tehničkih rešenja ostaju prioritet u realizaciji ovog projekta.

Tunel je izgrađen primenom Nove austrijske tunelske metode (NATM), a tokom celokupne izgradnje bio je aktivan sistem za praćenje koncentracije štetnih gasova, sa definisanim pragovima za alarm.

Tunel je opremljen veštačkom ventilacijom sa kontrolom dima, osvetljenjem, požarnim alarmom, detekcijom ugljen-monoksida, merenjem vidljivosti, video-nadzorom, ozvučenjem, SOS telefonijom i sistemom automatskog upravljanja.

Nakon obilaska radova, Sofronijević je razgovarala sa predsednikom kineske kompanije „China Road and Bridge Corporationˮ (CRBC) Du Fejem o realizaciji Fruškogorskog koridora i saradnji na planiranim infrastrukturnim projektima.

Ministarka je kineskim partnerima izrazila zahvalnost na podršci i saradnji, ističući da su za realizaciju velikih infrastrukturnih projekata važni partnerski odnosi, dobra koordinacija i posvećenost zajedničkim ciljevima.

Tekst: www.srbija.gov.rs

Foto: Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

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