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Pobeda rukometašica Srema pred domaćom publikom
Sport
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Pobeda rukometašica Srema pred domaćom publikom

12. oktobar 2026. godine

U okviru četvrtog kola Super B ženske rukometne lige Srbije, rukometašice Srema ugostile su ekipu Radničkog iz Beograda u Poslovno-sportskom centru „Pinki“ u Sremskoj Mitrovici. Susret je završen pobedom domaće ekipe rezultatom 33:28, nakon što je Srem i na poluvremenu imao prednost od 17:10.

Sudijski par Martinović Dejan iz Novog Sada i Ćirković Branislav iz Bačke Palanke. Kontrolor: Milinović Milan iz Zrenjanina.

Izvanredna igra rukometašica Srema. Od samog starta  igrale su sa puno žara u odlično organizovanoj igri i taj tempo su držale do kraja utakmice. Ovo im je prva pobeda u ovoj sezoni što je podstrek i za naredne utakmice.

Srem je igrao u sastavu: Majstorović Milica, Lovrić Milica-4, Šerfezi Marija-5, Bakić Milica-3, Kasapović Una, Radulović Nataša-7, Balać Matea, Potkon jak Jovana-2, Mijailović Andrea-1, Radulović Teodora, Polić Branka, Klenkovski Anja11,. Spasojević Katarina, Maksić Mirjana, Jovičić Milena, Savić Mina. Treneri: Kojović Saša i Drča Dušan.

Radnički u sastavu: Kirjakova Darija, Damnjanović Emilija-4, Đorđević Milica, Kostić Ana-1, Petronijević Darinka-2, Barac Dunja-5, Magdelinić Maša, Mihajlović Marta, Orović Dea-1, Šelmić Bjanka, Andrić Lena, Pezelj Lena-3, Dodevski Una-3, Dekić Dunja-6, Bulatović Ana, Milosavljević Tamara-3. Treneri: Mijatović Ivan i Rovčanin Radan.

Za najboljeg igrača utakmice proglašena je Klenkovski Anja iz ekipe ŽRK SREM.

Izvor/foto: D. Simunović

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