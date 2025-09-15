  • ponedeljak, 15. septembar 2025.
Indiansi iz Inđije otvorili sezonu sa dve pobede u Maradiku
Sport | Inđija
0 Komentara

Indiansi iz Inđije otvorili sezonu sa dve pobede u Maradiku

15. septembar 2025. godine

Klub američkog fudbala Inđija Indians započeo je sezonu Prve fleg fudbal lige Srbije 2025/26 na najbolji mogući način, sa dve pobede na turniru održanom u Maradiku.

Na stadionu FK Sloga, pred velikim brojem ljubitelja sporta, Indiansi su najpre savladali Obrenovac Hawkse rezultatom 61:31, a zatim u drugoj utakmici dana nadigrali i Subotica Gorillase sa ubedljivih 68:36.

Ovim trijumfima, ekipa iz Inđije zauzela je prvo mesto na tabeli i pokazala da će i ove godine biti jedan od glavnih favorita za sam vrh domaćeg takmičenja.

-Zadovoljan sam ishodom obe utakmice. Pored slabijeg početka u prvom meču, uspeli smo da se trgnemo i preuzmemo kontrolu, dok je druga utakmica prošla baš onako kako smo i planirali, sa efikasnim napadom i čvrstom odbranom. Prostora za napredak ima i to je ono na čemu ćemo raditi do sledećeg turnira – rekao je trener Goran Zec.

Organizacija turnira u Maradiku bila je ujedno i prilika da se ovaj atraktivni i brzorastući sport dodatno približi lokalnoj publici. Brojni gledaoci imali su priliku da uživaju u dinamičnim akcijama i velikom broju poena, a iz kluba poručuju da je ovo tek početak i da se uz podršku publike može doći do još većih uspeha.

Indiansi će sledeći izazov imati 11/12 oktobra u Sremskoj Mitrovici na drugom turniru Prve fleg fudbal lige Srbije, gde će pokušati da nastave pobednički niz i potvrde sjajan start sezone.

Tekst i foto: Inđija Indians

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Rumljanke slavile u debiju rukometne Super lige Srbije
categories_image
Evropska bronza za Anju Lukić
categories_image
Rumljanke vas zovu na 1.kolo u rukometnoj Super-ligi Srbije
categories_image
Mlade nade Sirmiuma uspešne u Novom Kneževcu i Surčinu
categories_image
Prijave za Drugu rekreativnu stonotenisku ligu
categories_image
Radovi u ulici Branka Radičevića u Novom Slankamenu
Povezane Vesti
categories_image

Društvo | Hronika | Inđija | Vesti

Nova zaplena narkotika, jedna os...

categories_image

Sport

Partizan poklekao pred odbojkaši...

categories_image

Društvo | Zabava | Hronika | Inđija

Zdravko Čolić na „Scena festu“ o...

categories_image

Društvo | Zabava | Reportaža | Inđija

Šampionka jugoslovenskih staza

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2025. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt