Indiansi iz Inđije otvorili sezonu sa dve pobede u Maradiku

Klub američkog fudbala Inđija Indians započeo je sezonu Prve fleg fudbal lige Srbije 2025/26 na najbolji mogući način, sa dve pobede na turniru održanom u Maradiku.

Na stadionu FK Sloga, pred velikim brojem ljubitelja sporta, Indiansi su najpre savladali Obrenovac Hawkse rezultatom 61:31, a zatim u drugoj utakmici dana nadigrali i Subotica Gorillase sa ubedljivih 68:36.

Ovim trijumfima, ekipa iz Inđije zauzela je prvo mesto na tabeli i pokazala da će i ove godine biti jedan od glavnih favorita za sam vrh domaćeg takmičenja.

-Zadovoljan sam ishodom obe utakmice. Pored slabijeg početka u prvom meču, uspeli smo da se trgnemo i preuzmemo kontrolu, dok je druga utakmica prošla baš onako kako smo i planirali, sa efikasnim napadom i čvrstom odbranom. Prostora za napredak ima i to je ono na čemu ćemo raditi do sledećeg turnira – rekao je trener Goran Zec.

Organizacija turnira u Maradiku bila je ujedno i prilika da se ovaj atraktivni i brzorastući sport dodatno približi lokalnoj publici. Brojni gledaoci imali su priliku da uživaju u dinamičnim akcijama i velikom broju poena, a iz kluba poručuju da je ovo tek početak i da se uz podršku publike može doći do još većih uspeha.

Indiansi će sledeći izazov imati 11/12 oktobra u Sremskoj Mitrovici na drugom turniru Prve fleg fudbal lige Srbije, gde će pokušati da nastave pobednički niz i potvrde sjajan start sezone.

Tekst i foto: Inđija Indians

