Kup PFS Srem: Raspucani strelci, poznati četvrtfinalisti

U sredu 7. oktobra odigrane su utakmice osmine finala Kupa Područnog fudbalskog saveza Srem, posle kojih je poznato osam ekipe koje nastavljaju pohod ka peharu. Baš kao i u prethodnoj rundi, susreti su obilovali golovima, a u dva meča pitanje pobednika rešeno je nakon penal serije.
Rezultati 1/8 finala Kupa PFS Srem:
Srem (Sremski Mihaljevci) – Jedinstvo (Stara Pazova) 1:4
Železničar (Inđija) – Podrinje (Mačvanska Mitrovica) 5:4 p.p. (3:3)
Omladinac (Novi Banovci) – Sloboda (Donji Tovarnik) 5:3 p.p. (0:0)
Donji Srem 2015 (Pećinci) – Hajduk (Višnjićevo) 4:1
Hajduk (Divoš) – Jadran (Golubinci) 4:0
Šumar (Ogar) – Radnički (Nova Pazova) 4:0
LSK (Laćarak) – Dunav (Stari Banovci) 4:0
Podunavac (Belegiš) – Hajduk (Beška) 3:0