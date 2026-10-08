Kup PFS Srem: Raspucani strelci, poznati četvrtfinalisti

U sredu 7. oktobra odigrane su utakmice osmine finala Kupa Područnog fudbalskog saveza Srem, posle kojih je poznato osam ekipe koje nastavljaju pohod ka peharu. Baš kao i u prethodnoj rundi, susreti su obilovali golovima, a u dva meča pitanje pobednika rešeno je nakon penal serije.

Rezultati 1/8 finala Kupa PFS Srem:

Srem (Sremski Mihaljevci) – Jedinstvo (Stara Pazova) 1:4

Železničar (Inđija) – Podrinje (Mačvanska Mitrovica) 5:4 p.p. (3:3)

Omladinac (Novi Banovci) – Sloboda (Donji Tovarnik) 5:3 p.p. (0:0)

Donji Srem 2015 (Pećinci) – Hajduk (Višnjićevo) 4:1

Hajduk (Divoš) – Jadran (Golubinci) 4:0

Šumar (Ogar) – Radnički (Nova Pazova) 4:0

LSK (Laćarak) – Dunav (Stari Banovci) 4:0

Podunavac (Belegiš) – Hajduk (Beška) 3:0

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