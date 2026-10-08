  • četvrtak, 8. oktobar 2026.
Kup PFS Srem: Raspucani strelci, poznati četvrtfinalisti
Sport
0 Komentara

Kup PFS Srem: Raspucani strelci, poznati četvrtfinalisti

8. oktobar 2026. godine

U sredu 7. oktobra odigrane su utakmice osmine finala Kupa Područnog fudbalskog saveza Srem, posle kojih je poznato osam ekipe koje nastavljaju pohod ka peharu. Baš kao i u prethodnoj rundi, susreti su obilovali golovima, a u dva meča pitanje pobednika rešeno je nakon penal serije.

Rezultati 1/8 finala Kupa PFS Srem:

Srem (Sremski Mihaljevci) – Jedinstvo (Stara Pazova) 1:4

Železničar (Inđija) – Podrinje (Mačvanska Mitrovica) 5:4 p.p. (3:3)

Omladinac (Novi Banovci) – Sloboda (Donji Tovarnik) 5:3 p.p. (0:0)

Donji Srem 2015 (Pećinci) – Hajduk (Višnjićevo) 4:1

Hajduk (Divoš) – Jadran (Golubinci) 4:0

Šumar (Ogar) – Radnički (Nova Pazova) 4:0

LSK (Laćarak) – Dunav (Stari Banovci) 4:0

Podunavac (Belegiš) – Hajduk (Beška) 3:0

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Dečja nedelja na stadionu Slobode – druženje za pamćenje
categories_image
Turnirom u malom fudbalu započeli obeležavanje Dečje nedelje
categories_image
Srem ubedljiv protiv Jadrana na startu sezone
categories_image
Inđija domaćin II turnira Ženske i U13 fleg fudbal lige Srbije
categories_image
Strelci Mladosti iz Inđije drugoplasirani na Kupu Srbije
categories_image
Maksimalan učinak Instinktivca na Državnom prvenstvu Srbije
Povezane Vesti
categories_image

Društvo | Sport | Vesti | Ruma

Sestre Ljubisavljević najbolje n...

categories_image

Sport

Održan Međunarodni turnir u ston...

categories_image

Sport

Osam medalja za atletičare Srema...

categories_image

Sport | Vesti | Šid

Poziv za besplatnu školu odbojke

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2026. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt