Karate klub Srem osvojio 18 medalja na Kupu prijateljstva u Novom Sadu

Takmičari Karate kluba Srem iz Sremske Mitrovice ostvarili su odlične rezultate na 22. Kupu prijateljstva, održanom u Novom Sadu, u organizaciji Karate kluba Mavaši i Karate saveza Vojvodine. Na ovom tradicionalnom sportskom događaju učestvovala su 54 kluba i više od 600 takmičara iz Srbije i regiona, a mladi karatisti Srema još jednom su pokazali kvalitet, znanje i odličnu pripremljenost, osvojivši ukupno 18 medalja, pet zlatnih, šest srebrnih i sedam bronzanih.

Posebno se istakla Dunja Berezni, koja je osvojila dve zlatne medalje, u konkurenciji kadetkinja i nada u katama. Zlatnim odličjima okitili su se i Danica Milinović, Sara Trumić, koja je trijumfovala u apsolutnoj kategoriji, kao i Miloš Trajković.

Srebrne medalje osvojili su Neda Jović, Danica Božić, Nina Milovanović, Lena Pejić, Dušan Savić i Dunja Pavlović. Bronzane medalje pripale su Sari Trumić u klasi C, Nini Milovanović, Urošu Trumiću, Jovani Pšibiljski, Nini Vukas i Jovani Benak, dok je kata tim nada ekipnim nastupom osvojio treće mesto.

Pored odličnih rezultata iskusnijih takmičara, ovo takmičenje bilo je posebno značajno i za najmlađe članove kluba, koji su prvi put imali priliku da osete atmosferu velikog sportskog nadmetanja. Svoj prvi takmičarski nastup zabeležile su Tara Savić, Katarina Stefanović, Anastasija Neđić, Adrijana Njezić, Nikolina Tomić, Dunja Lukić i Teodora Mijić.

U Karate klubu Srem ističu zadovoljstvo ostvarenim rezultatima, ali i činjenicom da klub kontinuirano stvara nove generacije mladih sportista.

-Ponosni smo na sve naše takmičare, kako na one koji su osvojili medalje, tako i na naše najmlađe članove koji su prvi put izašli na tatami. Svaki nastup, svaka pobeda, ali i svako novo iskustvo predstavljaju važan korak u njihovom sportskom razvoju. Naš cilj nije samo osvajanje medalja, već i stvaranje vrednih, disciplinovanih i samouverenih mladih ljudi koji će dostojno predstavljati svoj klub i grad – navode iz Srema.

Karate klub Srem nastavlja takmičarsku sezonu, sa ciljem ka daljem razvoju mladih talenata i ostvarivanjem novih sportskih uspeha.

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