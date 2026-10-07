Turnirom u malom fudbalu započeli obeležavanje Dečje nedelje

Najveća nacionalna manifestacija za zaštitu i promociju dečjih prava, Dečja nedelja, svake godine obeležava se tokom prve nedelje oktobra. Ove godine, pod sloganom „Da bi deca srećna bila: ljubav i poštovanje, a ne sila“, od 5. do 11. oktobra i vaspitno-obrazovne ustanove sa teritorije pećinačke opštine raznim aktivnostima, od predavanja, radionica do sportskih nadmetanja, ukazuju na značaj ove manifestacije.

Tako je pećinačka OŠ „Slobodan Bajić Paja“ tokom jučerašnjeg dana organizovala turnir u malom fudbalu, na pomoćnom terenu stadiona Suvača.

Nastavnici fizičkog vaspitanja Ivan Stojaković, Milica Đurđević i Mihajlo Vojkić potrudili su se da turnir protekne u fer i korektnoj borbi, a deca od petog do osmog razreda podeljena su u dve uzrasne kategorije.

U starijoj kategoriji (7. i 8. razred) učestvovalo je 6 ekipa, a prvo mesto osvojila je ekipa u sastavu: Relja Bašić, Radoslav Marković, Andrej Bogdanović, Andrej Dragonjić, Matija Hadžić i Pavle Kovačević.

U mlađoj kategoriji (5. i 6. razred) učestvovalo je 5 muških i 1 ženska ekipa.

Prvo mesto (mlađa kategorija) osvojila je ekipa u sastavu: Kristijan Stakić, Miloš Vidakov, Radislav Mirković, Arsenije Drljić, Kosta Čubrilo i Andrej Gmizić.

Po rečima nastavnika Stojakovića, posebne pohvale idu ženskoj ekipi koja je zauzela 2. mesto.

-Svakako da vredi pomenuti da je u sastavu ženske ekipe bila i jedna učenica 2. razreda (Sofija Kovačević) koja se odlično pokazala u ekipi dosta starijih devojčica. Prve tri ekipe u obe kategorije su nagrađene medaljama i majicama, a nagrade, prostor i sudije obezbedio je Sportski savez Opštine Pećinci, koji već godinama podržava i pomaže ovakve sportske događaje – rekao je Stojaković.

Tekst i foto: www.pecinci.org

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