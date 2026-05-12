Nove medalje za atletičare Sirmiuma

U vikendu za nama održana su otvorena Prvenstva Beograda za mlađe juniore/ke (U18) i mlađe pionire/ke (U18), na kojima su atletičari Sirmijuma iz Sremske Mitrovice ostvarili nove uspehe.

Juniori su nastupali u subotu, a do odličja su došli Lazar Lazičić koji je osvojio srebro u bacanju kugle, Lenka Šuljmanac (još uvek pionirka) skokom u vis 161cm i Nikola Mirković u trci na 400m bronzanu medalju.

U nedelju ponovo je zapažen bio tandem Maša Pavlović i Teodora Laketić. Maša je bila druga na 60m sa rezultatom 8.06s i prva na 200m sa 25.97s, što je ponovo najbolji rezultat u istoriji Srbije za devojčice do 14 godina. Teodora je pobedila na 60m sa 8.00s (samo 1 stotinka od državnog) i druga na 200m sa 26.49s.

-Zadovoljni smo rezultatima i plasmanima, nastavljamo dalje, podižemo formu i očekujemo još bolje rezultate u dolazećim takmičenjima – izjavili su treneri Slobodan Macanović i Vanja Milanović.

