Dečja nedelja na stadionu Slobode – druženje za pamćenje

Dečja nedelja bila je lep povod da tribine stadiona Slobode u Donjem Tovarniku ovog puta dobiju nešto drugačiju publiku. Prijateljsku utakmicu protiv Mačve iz Šapca, aktuelnog superligaša, pratili su i učenici Osnovne škole „Slobodan Bajić Paja“, koji su na poziv domaćeg kluba proveli zanimljivo popodne uz fudbal.

Oko dvadesetak đaka od prvog do četvrtog razreda stiglo je u pratnji učiteljica Milene Harambašić i Sandre Božić, naoružano navijačkim rekvizitima, ali i kreativnošću. Poneli su vuvuzele, improvizovane bubnjeve i likovne radove posvećene Slobodi. Na crtežima su se našli grb kluba, fudbalski teren i brojne druge ideje najmlađih, a njihovi radovi izloženi su na tribini.

Domaćini su želeli da mališanima Slobodu približe i van onoga što mogu da vide na terenu. Pred početak utakmice upoznali su prvotimca Vasilija Maleševića, koji je za njih pripremio nekoliko pitanja i proverio koliko poznaju klub, ali im i otkrio ponešto što do tada možda nisu znali.

Za one koji su želeli da nastave da crtaju bili su spremni blokovi i bojice, a mališane su čekali i slatkiši i sokovi. Kada je utakmica počela, sa tribina su se ponovo začuli vuvuzele i improvizovani bubnjevi. Nekoliko dečaka dobilo je i odgovoran zadatak da tokom susreta skuplja lopte pored terena.

Nekima od njih stadion Slobode odranije je dobro poznat. Među učenicima bilo je i dečaka koji treniraju u klubu, ali su se ovoga puta našli u drugačijoj ulozi na tribinama, zajedno sa školskim drugarima, bodreći prvi tim.

Druženje je završeno uz osmehe i obećanje da će se ponovo videti, školarci na stadionu, a fudbaleri i predstavnici Slobode prvom prilikom u njihovoj školi.

Dečja nedelja bila je povod za susret, ali je druženje u Donjem Tovarniku pokazalo da za povezivanje najmlađih, škole i lokalnog sportskog kluba nije potreban poseban datum u kalendaru.

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