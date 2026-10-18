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Otvorena nova filijala RFZO u Staroj Pazovi
Hronika | Stara Pazova | Vesti
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Otvorena nova filijala RFZO u Staroj Pazovi

18. oktobar 2026. godine

U Staroj Pazovi svečano je otvorena nova filijala Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO), koja će značajno olakšati ostvarivanje prava pacijenata iz ovog dela Srema. Filijalu su zvanično otvorili direktorka RFZO-a, prof. dr Sanja Radojević Škodrić, i predsednik opštine Stara Pazova, Đorđe Radinović.

Za rukovođenje novootvorenom filijalom izabrana je direktorka Suzana Ilić, a nadležni najavljuju da će se broj zaposlenih sukcesivno uvećavati prateći potrebe građana i dinamiku posla.

Dosadašnja ispostava prerasla je u filijalu, što donosi veliku administrativnu olakšicu za lokalno stanovništvo. Direktorka RFZO-a, prof. dr Sanja Radojević Škodrić, tom prilikom je izjavila:

-Građani opštine Stara Pazova dobijaju filijalu RFZO umesto ispostave, koja je do sada bila. Razlika je u tome što je ispostava istureno odeljenje fonda u kom mogu da se ostvaruju samo osnovna prava. Za sve ostalo građani su se uglavnom upućivali u Sremsku Mitrovicu ili Novi Sad. Od sada će većinu prava moći da ostvare ovde na ovom mestu. Ono što takođe podrazumeva otvaranje filijala i što prati kontinuitet inovacija u fondu, jeste smanjivanje administracije na kojoj smo dosta radili u prethodnom periodu. U narednom periodu će nam to biti prioritet“

Otvaranje ovog objekta rešiće dugogodišnje putne i birokratske probleme ne samo za Pazovčane, već i za meštane okolnih mesta, jer će ova ispostava pokrivati tri opštine. Predsednik opštine Stara Pazova, Đorđe Radinović, naglasio je važnost ovog koraka:

-Biće novih 11 radnih mesta što je zaista veliki doprinos za naše građane. Ovo je filijala za opštine Inđiju, Pećince i Pazovu. Znači da će građani ove tri Opštine imati mnogo lakše uslove da dođu do filijale, više neće morati da idu u Sremsku Mitrovicu gotovo za sve poslove.

Izvor: RTV Stara Pazova/RFZO

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