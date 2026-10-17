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Održana 27. Zonska smotra likovnih umetnika amatera Srema
Kultura | Vesti | Sremska Mitrovica
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Održana 27. Zonska smotra likovnih umetnika amatera Srema

17. oktobar 2026. godine

U vili „Bela pčela“ u Sremskoj Mitrovici održana je 27. zonska smotra likovnih umetnika amatera Srema, koja je okupila 66 autora različitih umetničkih senzibiliteta, motiva i likovnih izraza. Selektor smotre, akademski slikar Danijel Babić, odabrao je 34 rada koja su se plasirala na Pokrajinsku smotru likovnih umetnika amatera Vojvodine.

Ovogodišnja smotra pokazala je bogatstvo i raznovrsnost amaterskog likovnog stvaralaštva u Sremu. Umetnici su se predstavili radovima koji se razlikuju po motivima, tehnikama i formama, potvrđujući kreativnost, posvećenost i širok raspon umetničkih interesovanja.

Nakon pregleda izloženih dela, selektor Danijel Babić izdvojio je 34 najbolja rada, čiji će autori predstavljati Srem na Pokrajinskoj smotri likovnih umetnika amatera Vojvodine. Ova manifestacija biće održana 15. novembra u Novom Bečeju.

Na pokrajinsku smotru plasirali su se: Jasna Arbanas, Dragan Aćimović, Marina Borić, Vladislava Belanović Šević, Mirjana Belegiški, Jelena Gojković, Isidora Dujković Selaković, Ljiljana Zahorjanski, Branimir Jukić, Jasna Knežević, Marijan Maki Klevernić, Nikola Kljajić, Lazar Konstantinović, Olivera Krstić, Miloš Martić, Slobodanka Lela Mirković, Uroš Petković, Slavica Plavšić, Božana Rašić, Sofija Rebić, Miloš Svilokos, Vesna Spasojević, Duško Stefanović (Ustanova za negovanje kulture „Srem“ Sremska Mitrovica), Jelena Jurošević, Milka Lukić, Nađa Ljušić, Igor Šandor Migec, Elena Maleš Nićiforović, Miljana Senić, Ljiljana Hodoba (ULUS Šid), Janko Šuster (ULUS Šid), Tanja Vukosavljević, Ljiljana Nedeljkov (Kulturni centar Beočin) i Dragoljub Trindić (Kulturni centar Pećinci).

Svečanost otvaranja izložbe upotpunio je nastup Udruženja za negovanje tradicionalne muzike „Oganj“ iz Mačvanske Mitrovice, koje je svojim programom doprinelo svečanoj atmosferi i povezalo likovno stvaralaštvo sa očuvanjem tradicionalne kulture.

Plasman 34 autora na pokrajinsku smotru predstavlja značajno priznanje za likovne stvaraoce Srema, ali i priliku da se njihov rad predstavi široj publici i uporedi sa stvaralaštvom umetnika amatera iz drugih delova Vojvodine.

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