Bogato arheološko nasleđe Srema na izložbi u rumskom muzeju

Ruma-Najbolje od onoga što su arheolozi istražili od 2016. do 2023.godine prikazano je na izložbi ovorenoj u Zavičajnom muzeju Ruma pod nazivom „Zaštitna arheološka istraživanja u Sremu 2016–2023“. Njeni autori su arheolozi Biljana Lučić, Sanja Treskanica i Miroslav Jesretić. Izložba obuhvata nalaze sa 18 lokaliteta u Sremu i Mačvi, a pripremio ju je Zavod za zaštitu spomenika kulture Sremska Mitrovica u saradnji sa Muzejom Srema Sremska Mitrovica. Izložba publici donosi rezultate višegodišnjih zaštitnih arheoloških istraživanja i svedoči o kontinuitetu života na prostoru Srema od praistorije do srednjeg veka. Postavka obuhvata originalni arheološki materijal, fotografije i terensku dokumentaciju, koji svedoče o izuzetnom bogatstvu i slojevitosti kulturnog nasleđa ovog područja.

