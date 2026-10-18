Donacija Rotari kluba: Dron za gimnazijalce

Rotari klub Sremska Mitrovica nastavlja da pruža podršku obrazovanju i mladima, a ovoga puta donirao je dron Gimnaziji u Sremskoj Mitrovici, koji će se koristiti u nastavi informatike i računarstva.

Donacija će učenicima omogućiti da kroz praktičan rad unaprede svoja znanja i razvijaju veštine iz oblasti programiranja, upravljanja dronovima i primene savremenih tehnoloških sistema. Na taj način, nastava dobija novu dimenziju, pružajući gimnazijalcima priliku da teorijska znanja povežu sa praktičnim iskustvom i pripreme se za tehnološke izazove budućnosti.

Donaciju je u ime Rotari kluba Sremska Mitrovica uručila predsednica kluba Jelena Tupenarac, ističući značaj ulaganja u obrazovanje i stvaranje boljih uslova za razvoj mladih.

Ova aktivnost predstavlja još jedan primer posvećenosti Rotari kluba lokalnoj zajednici, posebno projektima koji doprinose unapređenju obrazovanja i pružaju mladima priliku da razvijaju svoje potencijale.

Podrškom Gimnaziji, Rotari klub Sremska Mitrovica nastavlja da neguje vrednosti humanosti, solidarnosti i društvene odgovornosti, uz uverenje da su ulaganje u znanje i podrška mladim generacijama ulaganje u budućnost čitave zajednice.

S.N.

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