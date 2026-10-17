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Uručena 93 laptopa najuspešnijim učenicima i sportistima u Inđiji
Hronika | Inđija
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Uručena 93 laptopa najuspešnijim učenicima i sportistima u Inđiji

17. oktobar 2026. godine

Opština Inđija nagradila je najuspešnije učenike i sportiste sa teritorije opštine, kojima su uručena 93 laptopa. Od ukupnog broja nagrađenih, 86 su nosioci Vukove diplome, troje učenika ostvarilo je zapažene rezultate na republičkim takmičenjima, dok su četiri laptopa uručena uspešnim mladim sportistima.

Obraćajući se nagrađenim učenicima, roditeljima, nastavnicima i trenerima, predsednik opštine Inđija Marko Gašić istakao je da su laptopovi više od poklona, oni predstavljaju priznanje za dosadašnji trud, rad i postignute rezultate, ali i podsticaj mladima da nastave da se usavršavaju.

-Svaki vaš uspeh je i uspeh vaše porodice, vaših nastavnika, profesora i trenera, ali i cele naše opštine. Vi ste najbolji primer da se trudom, radom i verom u sebe mogu ostvariti veliki rezultati. Opština Inđija prepoznaje i ceni vaš trud i važno nam je da i ubuduće stvaramo uslove u kojima mladi mogu da uče, razvijaju svoje talente i ostvaruju svoje ambicije, poručio je Gašić.

On je naglasio da su među nagrađenima učenici koji su tokom školovanja pokazali izuzetan odnos prema znanju i radu, ali i mladi sportisti koji su svojim rezultatima pokazali značaj discipline, upornosti, odricanja i timskog duha.

Gašić je poručio mladima da laptopove koriste za učenje, usavršavanje, sticanje novih znanja i razvijanje ideja, čestitajući im na dosadašnjim uspesima.

-Budite ponosni na ono što ste postigli, ali nemojte tu stati. Najlepše tek dolazi. Želim vam još mnogo uspeha, medalja, diploma, petica i, pre svega, mnogo znanja i vere u sebe, rekao je predsednik opštine Inđija. 

M.S.

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