Obnova fasade na Lolinoj školi

Ruma-Radovi na kompletnoj obnovi fasade Kolone škole u Rumi se privode kraju. Preostale su još završne intervencije kako bi spoljašnjost objekta, koji je pod zaštitom države, bila vraćena kao što je bilo originalno stanje. Pored uređenja fasade postavljena je dekorativna rasveta. Finansije za ovaj posao obezbeđene su od Pokrajinske vlade. Reč je o objektu izuzetne arhitektonske i istorijske vrednosti, a zgrada je podignuta 1897. godine kao porodična vila Štajner, koja danas ima status objekta od kulturno-istorijskog značaja. Lolinu školu danas pohađa 340 učenika.

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