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Novi sportski tereni u „Partizanu“
Hronika | Šid | Vesti
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Novi sportski tereni u „Partizanu“

9. oktobar 2026. godine

Zahvaljujući podršci Ministarstva za brigu o porodici i demografiju, u okviru Javnog poziva za dodelu bespovratnih sredstava opredeljenih za sufinansiranje mera populacione politike i podrške u oblasti porodice i dece JLS u 2026. godini, u ustanovi za sport i fizičku rekreaciju „Partizan“ u potpunosti su obnovljeni sportski tereni.

U četvrtak su baš tu održane „Fer plej igre“ osnovnih škola u okviru Dečje nedelje, a tereni namenjeni igranju košarke, malog fudbala, odbojke, rukometa i tenisa i zvanično su otvoreni.

Tim povodom, predstavnici lokalne samouprave i direktori ustanova i preduzeća obišli su terene.

-Novi tereni su otvoreni za sve koji žele kvalitetno i sigurno okruženje za uživanje u svom omiljenom sportu. Opština Šid zahvaljujući podršci Vlade Republike Srbije nastavlja da ulaže u sportsku infrastrukturu i stvaranje uslova za bavljenje sportom svaki dan – navode iz Opštine Šid.

Tekst i foto: Opština Šid

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