Nove saobraćajne veze otvaraju prostor za industrijske zone u Kuzminu

Gradonačelnik Sremske Mitrovice Branislav Nedimović obišao je radove na izgradnji nove saobraćajne infrastrukture u Kuzminu, na području gde se ukrštaju važne saobraćajne veze ovog dela Srema. Reč je o infrastrukturnim projektima koji povezuju Kuzmin sa auto-putem Beograd–Šid, novom deonicom auto-puta Kuzmin–Sremska Rača i dalje sa Bijeljinom, a koji bi, prema najavama Grada, trebalo da doprinesu i stvaranju novih uslova za razvoj privrede.

Prilikom obilaska lokacije u blizini spoja sa auto-putem Beograd–Šid, Nedimović je ukazao na značaj nove saobraćajne infrastrukture za Kuzmin i njegovo stanovništvo, posebno za poljoprivrednike kojima će biti olakšan pristup ataru.

Gradonačelnik je ocenio da nova putna infrastruktura otvara mogućnost za dalje privredno širenje ovog dela Sremske Mitrovice. Kako je naveo, povezivanje auto-puta Kuzmin–Sremska Rača sa auto-putem Beograd–Šid, kao i sa pravcem Ruma–Jarak–Šabac, predstavlja osnov za formiranje novih privrednih i industrijskih kapaciteta.

– Ovaj put čini naš grad mestom idealnim za investiranje. Zato smo doneli odluku da pravimo ovde, baš gde se spajaju jedan i drugi auto-put, nove industrijske zone. Ovo je novi kvalitet i za naše poljoprivrednike koji mogu lako da pređu preko nadvožnjaka, za naša privredna lica koja dobijaju nove zone, kao i za naše stanovništvo koje će brzo i lako stizati do Bijeljine – istakao je Nedimović.

Prema njegovim rečima, strateški položaj Kuzmina može imati značaj i za buduće investitore, dok će bolja povezanost istovremeno olakšati svakodnevno funkcionisanje lokalnog stanovništva i poljoprivrednika. Nova saobraćajna mreža povezuje ovaj deo Srema sa važnim putnim pravcima prema zapadu Srbije, ali i sa Republikom Srpskom i Bosnom i Hercegovinom.

Izgradnja novih saobraćajnica tako predstavlja osnov za dalje unapređenje infrastrukture i stvaranje uslova za razvoj privrede na području Sremske Mitrovice, uz mogućnost da Kuzmin u narednom periodu dobije dodatni značaj kao saobraćajno i privredno čvorište.

foto Grad Sremska Mitrovica

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