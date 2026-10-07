Bez vode više ulica u Sremskoj Mitrovici, normalizacija oko 15 časova

U toku je hitna intervencija na vodovodnoj mreži, zbog koje su bez vode ostali potrošači u sledećim ulicama u Sremskoj Mitrovici: Petra Preradovića, Draginje Nikšić, Rusinskoj, Ravaničkoj, Lukijana Mušickog, Vladimira Matijevića, Jovana Dučića i Josifa Rajačića sa okolnim ulicama ( prva faza naselja Blok B ).

Istovremeno, zbog kvara na cevovodu prekid u vodosnabdevanju je i u Ulici Miloša Obilića, a nedostatak vode i niži pritisak osetiće i stanari stambenih zgrada na višim spratovima, kao i naseljeno mesto Šašinci.

Ekipe JKP „Vodovod“ su na terenu i rade na rešavanju problema.

Normalizacija vodosnabdevanja na obe lokacije očekuje se oko 15 sati.

Nakon završetka radova moguća je pojava zamućenja vode, pa se potrošačima preporučuje da vodu ispuste iz slavine, dok se ne izbistri.

Potrošačima se iz JKP „Vodovod“ zahvaljuju na strpljenju i razumevanju.

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