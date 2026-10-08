Bazar zdravlja u Domu penzionera u Šidu

U Domu penzionera u Šidu održan je još jedan Bazar zdravlja, organizovan u saradnji Društva za borbu protiv šećerne bolesti Opštine Šid, Crvenog krsta Šid i Doma zdravlja Šid. Aktivnost je bila posvećena obeležavanju Međunarodnog dana starijih osoba, kao i programu „Za Sunčanu jesen života“, koji tokom godine okuplja sadržaje namenjene starijim sugrađanima.
Iz Crvenog krsta Šid podsećaju da je u toku i likovno-literarni konkurs na temu „Moja baka i moj deka“, namenjen predškolcima i osnovcima. Radove deca mogu, uz svoje vaspitače, učitelje i nastavnike, doneti u prostorije Crvenog krsta Šid kada budu završeni i spremni za predaju.