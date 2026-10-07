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Radovi u Nikincima
Vesti | Ruma
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Radovi u Nikincima

7. oktobar 2026. godine

Nikinci-U Nikincima su u toku radovi na asfaltiranju u dve ulice- Koste Nađa i Lenjinovoj. U ulici Koste Nađa završeni su radovi na presvlačenju oko 350 metara saobraćajnice na kraju sela, dok se u Lenjinovoj obnavlja oko 600 metara puta. Radove je obišao predsednik Opštine Ruma Dušan Ljubišić, dodavši da je u planu izgradnja i nove seoske ambulante.

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