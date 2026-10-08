Nacionalna nedelja promocije dojenja obeležena u Rumi i Šidu

Nacionalna nedelja promocije dojenja, koja se u Srbiji ove godine obeležava od 28. septembra do 5. oktobra, prilika je da se još jednom ukaže na značaj dojenja i brojne prednosti majčinog mleka za bebu, majku i celu porodicu. Ova nedelja obeležava se simbolično u 40. nedelji godine, koliko približno traje trudnoća.

Tim povodom, Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica posetio je Škole roditeljstva u Domu zdravlja Ruma i Domu zdravlja Šid, gde je sa budućim majkama razgovarano o najčešćim nedoumicama i zabludama koje prate dojenje.

Tokom susreta budućim roditeljima pruženi su praktični saveti i instrukcije o tome kako da lakše savladaju početne izazove i steknu sigurnost u veštini dojenja. Posebna pažnja posvećena je značaju pravovremenih i pouzdanih informacija, koje mogu pomoći majkama da se pripreme za period nakon porođaja.

Nacionalna nedelja promocije dojenja ujedno je prilika i za edukaciju zdravstvenih radnika o njihovoj ulozi u podršci majkama i podsticanju dojenja. Kako ističu iz Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica, upravo znanje zasnovano na proverenim i naučnim činjenicama predstavlja osnov za kvalitetnu podršku, dobro informisanje roditelja i razvijanje dobre prakse u zdravstvenom sistemu.

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