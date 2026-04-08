Obeležen Svetski dan Roma u Rumi
8. april 2026. godine

Ruma-Povodom obeležavanja Svetskog dana Roma – 8. aprila, zamenica predsednika Opštine Ruma Biljana Popović Jovanović ugostila je u Gradskoj kući delegaciju Udruženja Roma „Ruma“ i koordinatorku za romska pitanja Opštine Ruma Danijelu Tadić. Prijemu je prisustvovao i podmladak udruženja, koji aktivno neguje umetnost, kulturu i bogato nasleđe romskog naroda. Biljana Popović Jovanović istakla je da Opština Ruma kontinuirano radi na podršci svim nacionalnim manjinama, sa posebnim akcentom na unapređenje kvaliteta života romske zajednice. Koordinatorka za romska pitanja Danijela Tadić naglasila je da su rezultati već vidljivi, posebno u oblasti obrazovanja.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

