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U petak “Trka za srećnije detinjstvo”
Društvo | Vesti | Šid
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U petak “Trka za srećnije detinjstvo”

6. oktobar 2026. godine

Crveni krst Srbije, Crveni krst Vojvodine i Crveni krst Šid i ove godine organizuju tradicionalnu manifestaciju „Trka za srećnije detinjstvo“, koja će biti održana u petak, 9. oktobra, na terenu FK „Jednota Šid“. Početak trke zakazan je za 11 časova, a cilj manifestacije je poboljšanje socijalnog i materijalnog položaja dece i omladine koja se nalaze u nepovoljnijem položaju.

„Trka za srećnije detinjstvo“ predstavlja jednu od najmasovnijih i najšire prihvaćenih rekreativno-humanitarnih aktivnosti Nacionalnog društva Crvenog krsta. Učešćem u trci deca i mladi pokazuju svoje opredeljenje za zdrav način života i vrednosti koje promovišu solidarnost, humanost i brigu o drugima.

Manifestacija se organizuje u saradnji sa lokalnom samoupravom, Ustanovom za fizičku kulturu „Partizan“, Sportskim savezom, Kulturno-obrazovnim centrom Šid, školama sa teritorije opštine, Predškolskom ustanovom, Policijom Šid i Domom zdravlja Šid.

Ovogodišnja trka biće održana pod motom „Imamo cilj – dođi na start“, a organizatori pozivaju decu i omladinu da se odazovu i svojim učešćem podrže ovu humanitarnu akciju. Poseban poziv upućen je školama, kako bi što veći broj učenika učestvovao u manifestaciji i promovisao zdrave stilove života.

Organizatori apeluju na sve koji su u mogućnosti da izvrše odabir dece i omladine kako bi se manifestaciji odazvao što veći broj učesnika. Neophodno je da deca koja učestvuju u trci dođu u pratnji vaspitača, učitelja, nastavnika ili druge odgovorne osobe.

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