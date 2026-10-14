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Uhapšen osumnjičeni: Zaplenjeno 129 paketića, dve vagice i 179.000 dinara
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Uhapšen osumnjičeni: Zaplenjeno 129 paketića, dve vagice i 179.000 dinara

14. oktobar 2026. godine

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici, u saradnji sa pripadnicima Stanice granične policije Sremska Rača, uhapsili su Z. B. (52), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Prilikom pregleda automobila kojim je upravljao osumnjičeni i pretresa njegove kuće na području Inđije, policija je pronašla i zaplenila 129 paketića praha za koji se sumnja da je heroin težine 310 grama, dve digitalne vagice i novac u iznosu od 179.000 dinara za koji se sumnja da potiče od prodaje opojne droge.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, Z. B. je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu.

Izvor: MUP

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