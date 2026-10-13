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Jubilej Matice srpske obeležen i u Gradskoj biblioteci
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Jubilej Matice srpske obeležen i u Gradskoj biblioteci

13. oktobar 2026. godine

Ruma-Gradska biblioteka „Atanasije Stojković“ Ruma pridružila se obeležavanju velikog jubileja-200 godina od osnivanja Matice srpske. S tim u vezi u prostorijama biblioteke predstavljena je knjiga „Uzdarje pčelinjem jatu: zadužbinari Matice srpske“, dr Jelene Veselinov. O knjizi su govorili autorka dr Jelena Veselinov, upravnica poslova Matice srpske, i dr Milan Micić, generalni sekretar Matice srpske. Objavljena u godini obeležavanja dva veka postojanja Matice srpske, ova monografija donosi biografije 61 zadužbinara i priče o 68 zadužbina.

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