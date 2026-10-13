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Mobilni mamograf u Ilincima
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Mobilni mamograf u Ilincima

13. oktobar 2026. godine

Od ponedeljka, 12. oktobra mobilni mamograf se nalazi ispred zdravstvene ambulante u Ilincima. Pregledi su potpuno besplatni, a za njih nisu potrebni uput ni zdravstvena knjižica.

Pregledi su namenjeni ženama starosti 40 i više godina koje nisu u procesu lečenja od raka dojke i koje nisu pod redovnim lekarskim praćenjem

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