Mobilni mamograf u Ilincima

Od ponedeljka, 12. oktobra mobilni mamograf se nalazi ispred zdravstvene ambulante u Ilincima. Pregledi su potpuno besplatni, a za njih nisu potrebni uput ni zdravstvena knjižica.

Pregledi su namenjeni ženama starosti 40 i više godina koje nisu u procesu lečenja od raka dojke i koje nisu pod redovnim lekarskim praćenjem

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